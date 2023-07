Filippo Bisciglia, assurdo retroscena su Temptation Island: ecco cosa fa a telecamere spente

Filippo Bisciglia, l’amatissimo conduttore delle Reti Mediaset e il retroscena su Temptation Island. I telespettatori sono senza parole.

Sta proseguendo a spron battuto la sua messa in onda il lunedì sera su Canale 5 di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti è un grandissimo successo, sebbene le coppie partecipanti siano tutte quanto composte da sconosciuti. Pian piano esse sono risultate molto interessanti per i telespettatori, così come alcune vicissitudini che hanno preso vita tra di loro e i tentatori e le tentatrici.

I falò di confronto hanno commosso molto, ma anche fatto discutere. Temptation Island convince sempre di più ed è per questo motivo che si farà anche un’edizione invernale. Non si tratta di una voce di fondo ma della realtà dei fatti, visto che l’annuncio è stato fatto poche settimane fa alla presentazione dei palinsesti Mediaset.

Non si sa però se anche in quel caso troveremo al suo timone a livello di conduzione l’impeccabile Filippo Bisciglia. Ora come ora il conduttore si gode al massimo grado il successo dell’edizione tradizionale e non smette mai e poi mai di ringraziare i telespettatori per i risultati di share ottenuti.

Filippo Bisciglia e il retroscena inedito

Lo fa il martedì, ovvero il giorno successivo della messa in onda, con un video registrato nella sua auto, che poi carica sui Social. Sempre tramite un video aveva espresso la sua amarezza durante la finale de L’Isola Dei Famosi per l’uscita, tramite televoto flash, della sua compagna Pamela Camassa.

L’amore tra di loro procede a gonfie vele, ma ancora non si parla di nozze. Lei è anche andata a trovarlo sul set di Temptation Island in Sardegna, dove hanno festeggiato assieme il compleanno di lui. Ora Filippo ha svelato un retroscena fino ad oggi inedito riguardo proprio al viaggio nei sentimenti. Lo ha fatto durante una lunga intervista concessa a TV Sorrisi E Canzoni.

Che cosa fa a telecamere spente

“Quando faccio voice over dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento, per rendere ancora più coinvolgente il racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più“, ha spifferato il conduttore. E sul finale ha anche fatto un chiaro riferimento per tale suo comportamento professionale alla sua grande maestra.

Stiamo parlando della De Filippi. Lo ha fatto con queste parole: “D’altronde imparo e rubo dalla migliore”. Certamente a Maria avrà fatto molto piacere leggere queste dichiarazioni, anche perché la stima è reciproca. Tant’è che lei l’ha anche fortemente voluto qualche anno fa in veste di concorrente in una speciale edizione di Amici, dove l’ex gieffino ha messo in luce le sue doti di showman.