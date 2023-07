“Scelte di business”, la protagonista di UeD vuota il sacco: cosa accade dietro le quinte

Uomini e Donne, una grandissima protagonista del dating show di Canale 5 apre il rubinetto. Ha parlato senza se e senza ma di “scelte di business”.

Mentre sta andando in onda in prime time il lunedì sera su Canale 5 un’edizione di Temptation Island di enorme successo, il team di Maria Def Filippi lavora a spron battuto per cercare nuovi tronisti e nuove troniste. Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne inizieranno dopo Ferragosto.

Se prima si ipotizzava come data in cui avrebbero preso il via il 31 agosto 2023, secondo alcuni rumors che circolano sul Web, verrà anticipata di una decina di giorni circa. Si parla anche di anticipo per la messa in onda della prima puntata, che non sarà più il 18 settembre. ma l’11. Tale scelta è stata fatta per un semplice motivo, ovvero quello di entrare subito in gara a colpi di share con Caterina Balivo e il suo La Volta Buona.

Il programma andrà in onda su Rai Uno nella stessa fascia oraria. Tornando al dating show di Canale 5, si prevedono anche cambiamenti all’interno del Trono Over, mentre si ipotizza pure che possano esserci dei terremoti veri e propri riguardo anche agli opinionisti.

Tuttavia ancora nulla è certo in tale direzione e, per avere qualche certezza in più, bisognerà aspettare ancora una ventina di giorni.

Protagonista di UeD svuota il sacco

Certamente i telespettatori dalla trasmissione non vedono l’ora di ricevere conferme o smentite di tutte quelle numerose voci che circolano. Seguono poi con vivo interesse sul Web, sui Social e sulla Carta Stampata le vicissitudini dei protagonisti delle scorse edizioni, che in certi casi hanno lasciato un segno indelebile nei loro cuori. Ora è proprio un’ex protagonista a ritornare alla ribalta.

Quest’ultima ha parlato delle coppie che si erano formate nel Trono Classico nella scorsa edizione e che non sono durante un granché a telecamere spente. Chiaramente ciò ha lasciato l’amaro in bocca ai loro sostenitori, che non si aspettavano una situazione così insoddisfacente. Molti hanno iniziato a chiedersi come fosse possibile che praticamente tutte fossero scoppiate. Al riguardo ha detto la sua l’ex corteggiatrice. Di chi stiamo parlando? Chi è?

“Scelte di business”, la stoccata di Alice

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, è la bellissima Alice Barisciani, che abbiamo visto impegnata nel corteggiamento del tronista Federico Nicotera. In nome della sua schiettezza, ha aperto il rubinetto dicendo: “Penso che le coppie siano scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma scelte di business. Però ognuno fa ciò che vuole, io sono felice così”.

E riguardo alla sua rivale Carola, che è stata la corteggiatrice scelta e della fine del suo amore con Federico che ne pensa? Si aspettava un triste epilogo per la coppia? “Sì, me lo aspettavo…Però mi dispiace, non auguro a nessuno il male.”. A questo punto molti di chiedono se possa essere interessata a salire lei stessa sul Trono. Lei ha sostenuto che sarebbe un bel riscatto, nonché una rivincita personale per lei. Maria ascolterà la sua richiesta?