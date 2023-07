Federico Fashion Style rimasto senza casa: com’è costretto a campare oggi

Sfogo in lacrime per il noto parrucchiere Federico Fashion Style dopo la decisione durissima di un giudice: via da casa sua.

Federico Fashion Style è negli anni divenuto un nome noto al grande pubblico grazie a tutta una serie di saloni di bellezza aperti sul territorio italiano e che sono diventati un appuntamento quotidiano per numerosi personaggi famosi.

Nel corso degli ultimi anni anche la rete televisiva Real Time ha deciso di confezionare un programma con protagonista proprio il noto parrucchiere. La scorsa estate il suo nome è però finito al centro del gossip a causa della fine della sua storia con la compagna Letizia e che lo ha portato ad avere anche alcuni problemi con un giudice.

In queste ore proprio Federico si è lasciato andare ad un lungo sfogo dopo aver scoperto di dover lasciare casa sua.

Federico Fashion Style, caos dopo la separazione: l’ultimo colpo di scena

Nel corso dell’ultimo anno più volte Federico sui social ha parlato dei problemi nati dopo la decisione di mettere fine al suo rapporto con Letizia. Problemi legati soprattutto alla loro bambina Sophie Maelle che a quanto pare Letizia non permette a Federico di vedere ogni volta che questi vuole. Più volte Federico sui social ha documentato i momenti in cui si è visto costretto a recarsi dalla polizia per denunciare appunto la sua ex.

Una storia a quanto pare destinata a divenire ancora più difficile e questo perché un giudice ha deciso di affidare sia la figlia che la casa di famiglia di Federico proprio a Letizia. Per questo motivo Federico in lacrime è tornato sui social per dire la sua.

Lo sfogo di Federico sui social: cosa è successo

Il noto parrucchiere dei vip è tornato in queste ore sui social per lasciarsi andare ad uno sfogo durissimo: “Tra qualche giorno devo lasciare casa mia. Questa casa mi è stata regalata dai miei genitori, c’è tutto il loro sudore. Io poi ho fatto tutto a mio gusto, lavorando. Ogni cosa in questa casa è stata scelta da me”. Per questo motivo secondo Federico la scelta del giudice di affidare sia la bambina che la casa alla sua ex è uno scandalo.

Nel suo sfogo ha aggiunto: “Ci deve essere una legge che tutela i papà che amano i propri figli. Io adesso non posso incontrarla a casa mia ma devo farlo da mia madre“. Il noto parrucchiere ha aggiunto che a malincuore metterà però in atto la decisione del giudice e presto lascerà la sua casa.