Gerry Scotti, l’addio è straziante | Non c’è stato nulla da fare, i “problemi di salute” erano troppo grandi

Il conduttore Gerry Scotti si è lasciato andare ad una spiazzante confessione sul suo passato: costretto a rifiutare una proposta importante.

Gerry Scotti ha una lunga carriera alle spalle fatta di progetti che si sono tutti rivelati essere vincenti. Il suo presente è allo stesso modo ricco di soddisfazioni grazie a tutta una serie di impegni che lo tengono al centro dell’attenzione.

Inoltre anche nel prossimo futuro sono in arrivo per lui grandi soddisfazioni sia grazie ad alcune conferme tanto attese sia per alcuni nuovi progetti che da tempo aspettava di realizzare.

Nonostante tutti questi aspetti positivi, nel passato del noto conduttore vi è però una piccola delusione ossia un’offerta importantissima ma che si è visto costretto a rifiutare.

Gerry Scotti, gli impegni tra passato e futuro: la clamorosa indiscrezione

Il noto conduttore ha in passato lanciato alcuni format divenuti vincenti e tra questi senza dubbio Passaparola e Chi vuole essere Milionario?. Una carriera che continua anche adesso visto che Scotti è al timone dell’appuntamento con Caduta Libera ed è uno dei giudici di Tu Si Que Vales. Dal prossimo mese di settembre sarà invece al timone anche di Io Canto e La Ruota della Fortuna che torneranno in onda dopo tanti anni di stop.

Tutta una serie quindi di buone notizie in vista dei prossimi mesi e su cui lo stesso zio Gerry si è soffermato nel corso di una recente intervista ai microfoni di Tivu. Durante la stessa intervista però il conduttore ha raccontato di quando si è visto costretto a rifiutare una proposta per il Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo, la rivelazione di Scotti: un rifiuto doloroso

Come abbiamo detto nel corso dell’intervista ha quindi parlato di tutta una serie di volte in cui si è visto costretto a rifiutare una delle proposte più allettanti della sua carriera: “Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo ma sono stato costretto a declinare. Una volta per problemi di salute e un’altra per impegni lavorativi“. Il conduttore è stato quindi ad un passo dal timone della nota kermesse musicale italiana per ben due volte.

Nonostante questo però il conduttore non ha ancora perso le speranze: “Chissà che non ci sia un’altra occasione“. Scotti sembra deciso quindi a non mollare ancora e in vista del futuro non esclude questa possibilità. Da sottolineare che nel 2024 sarà ancora Amadeus al timone del Festival mentre in vista del futuro nulla è stato ancora deciso.