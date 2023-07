Virginia Mihajlović, il triste retroscena sul matrimonio: ‘lui’ non è arrivato

La bellissima Virginia Mijahilovic è convolata a giuste nozze con il calciatore Alessandro Vogliacco. Tuttavia, al di là del lieto evento, c’è qualcosa che non è arrivato che l’ha fatta molto soffrire.

Ha coronato il suo sogno d’amore in questi giorni la bellissima Virginia Mijahilovic. Ha infatti sposato il suo fidanzato, l’affascinante calciatore Alessandro Vogliacco nella meravigliosa Cattedrale di Monopoli in Puglia. La coppia però ha già vissuto l’esperienza di avere un figlio, o meglio una figlia, che si chiama Violante.

La creatura ha fatto da damigella, portando le fedi ai suoi adorati genitori. Chiaramente è stato un giorno molto speciale e tra gli invitati c’erano tanti parenti, amici e volti noti del mondo dello spettacolo. Tuttavia il grande assente per ovvi motivi è stato l’amato papà Sinisa, che ha lasciato un po’ troppo presto questo mondo, lasciando un vuoto terribile nei cuori dei figli e della moglie.

Non ha dunque potuto accompagnare la figlia all’altare e il suo compito è toccato ai fratelli della giovane e allo zio. L’amatissima sorella Viktorjia e la splendida mamma Arianna Rapaccioni hanno invece assistito visibilmente commosse al suo arrivo in chiesa. Per il gran giorno la sposa ha optato per un abito molto romantico, rigorosamente bianco e dotato di pizzo.

Virginia Mijahilovic, il matrimonio senza di lui

Un modello a sirena senza maniche e abbinato a dei lunghi guanti. Capelli sciolti, orecchini luminosi e make-up leggerissimo. Qualche giorno dopo la cerimonia la giovane ha voluto rispondere alle tante domande che i fan le rivolgevano sul suo matrimonio. La ragazza è diventata popolare insieme alla sorella soprattutto dopo la loro partecipazione all’Isola Dei Famosi.

Ciò che poi li ha maggiormente intenerito i suoi sostenitori è stato il pensiero che lei ha voluto rivolgere proprio quel giorno al compianto papà, che ha continuato a sentire, pure durante la cerimonia, accanto a lei. Lei dunque non si è mai sentita sola. Al di là di ciò è stata una sua rivelazione riguardante sempre le nozze che ha lasciato perplessi i più. C’è qualcosa che le è mancato e non si è trattato solo del suo amatissimo padre.

Il regalo negato, la rivelazione inaspettata sui Social

“Alcuni presenti alle nozze non hanno fatto il regalo, è educazione”, questo è il sunto del suo discorso. In poche parole la ragazza, essendo una persona educata voleva ringraziare singolarmente gli invitati a seconda anche del dono ricevuto. Quando ha scoperto che molti non le avessero regalato un bel nulla, ci è rimasta malissimo.

Del resto lei non si presenterebbe mai nemmeno a un compleanno senza un cadeau, figuriamoci a un matrimonio! Ha parlato dunque di figuraccia. Tuttavia tutto il resto è stato a dir poco bellissimo. Alcuni momenti della cerimonia sono stati resi pubblici dalla stessa sposa, che ha condiviso sia foto che video sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.