Selvaggia Lucarelli, il retroscena clamoroso su Max Giusti spunta solo oggi: “Cosa gli facevo”

Selvaggia Lucarelli, la splendida giurata di Ballando Con Le Stelle a ruota libera sul conduttore e comico Max Giusti. Che cosa lei gli faceva. I fan sono senza parole.

Lui è uno dei conduttori e attori comici più apprezzati dagli italiani. Inoltre è un eccellente imitatore e sa cantare benissimo. Lei è una delle penne più accattivanti e ficcanti del giornalismo italiano. Brava e accorta scrittrice, ha dato pure alle stampe molti libri di successo, alcuni più divertenti e altri più riflessivi.

Da svariati anni riveste il ruolo di giudice di Ballando Con Le Stelle, il programma danzereccio di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. Tuttavia quando, nella scorsa edizione, ha partecipato come concorrente il suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli, direttamente dalla cucina di È Sempre Mezzogiorno, lei aveva dimostrato insofferenza per quella mansione.

In particolare lei aveva detto che non le era particolarmente aggradato come gli altri giudici e non solo si fossero comportati nei confronti della sua dolce metà. Alla fine lei ha accettato di ripetere l’esperienza per la gioia dei suoi sostenitori. Donna molto bella, schietta e sincera, ha parlato del suo celebre ex, che è appunto Max Giusti.

Selvaggia Lucarelli a ruote libera su Giusti

I due sono stati insieme per 7 anni negli Anni ’90. L’attore, durante una sua chiacchierata rilasciata al Messaggero, a proposito della fine della sua liason con la giornalista ha rivelato: “Abbiamo capito che era finita e abbiamo chiuso”. I due non si frequentano più e non hanno più rapporti di alcun genere ma è sempre vivo tra di loro un sentimento di stima e di vero rispetto.

Entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale e sono diventati sempre di più degli immensi professionisti, che certamente si seguiranno a vicenda in TV. Durane un’intervista a Vanity Fair, Selvaggia ha parlato nuovamente del suo celere ex, anche se poi, come ha dichiarato la stessa sui Social, hanno travisato molte parole rilasciate nel corso della chiacchierata.

Che cosa lei gli faceva, la scioccante rivelazione

In essa lei aveva spifferato che per molti anni aveva scritto lei i suoi testi. Questa la frase testuale che ha trovato spazio sulla nota rivista: “Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni“. Riguardo ai testi c’è da fare una specificazione: si trattava di quelli espressamente teatrali.

Tra l’altro in tale intervista lei aveva accusato Giusti di essere un uomo pigro e disordinato. Tuttavia Selvaggia ci ha anche tenuto a sottolineare che lei per la verità alla rivista aveva parlato in toni molto affettuosi di Max, che infatti ricorda ancora oggi con grande affetto. Un affetto che prova certamente anche lui, che è felicemente sposato e ha anche realizzato il suo sogno di diventare papà.