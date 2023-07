Myriam Catania, la verità sulla decisione più difficile: costretta a lasciare casa sua e il marito

Rivelazione a sorpresa della nota attrice Myriam Catania costretta a lasciare casa sua ed il marito: tutta la verità.

Il nome di Myriam Catania è noto al grande pubblico e questo anche grazie ad alcuni innumerevoli talenti. In passato è stata infatti la protagonista di alcuni film per il piccolo e grande schermo. Inoltre, da anni svolge il ruolo di doppiatrice per la tv ed il cinema ed infine ha preso parte anche ad alcuni programmi televisivi.

In questi anni ha però fatto discutere anche a causa della sua vita sentimentale che ha regalato qualche colpo di scena. Due sono stati i grandi amori della sua vita ed uno continua ad esserlo nonostante alcuni alti e bassi che lei stessa ha confermato nel corso di una recente intervista.

Myriam Catania, i grandi amori della sua vita: i dettagli

Il primo amore famoso della nota attrice è senza dubbio stato l’attore Luca Argentero. I due si sono conosciuti sul set della fiction Carabinieri nel 2010 e cinque anni più tardi si sono sposati. Il loro matrimonio non è però durato molto in quanto i due si sono lasciati solo un anno dopo. Dopo la separazione dall’attore piemontese, la Catania ha subito però ritrovato l’amore.

Dal 206 è infatti legata sentimentalmente al pubblicitario francese Quentin Kammermann. L’attrice ha spesso parlato del suo compagno e del bimbo nato dalla loro storia. Un anno dopo essersi conosciuti dal loro legame è infatti nato Jacques che lega i due in maniera indissolubile. Nonostante questo amore però tra i due le cose non sono sempre andate per il meglio ed anche adesso la Catania si è vista costretta a prendere una decisione difficile.

Myriam Catania, la confessione su suo marito: vivono separati

La Catania ha di recente rilasciato una nuova intervista al settimanale Oggi ed ha parlato anche del suo rapporto con il compagno che si vociferava fosse da tempo in crisi. In realtà i due stanno ancora insieme anche se si sono visti costretti ad un grande cambiamento: “Se stiamo troppo insieme, esplodiamo. Stiamo insieme da otto anni ma reggiamo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti e dietro“.

L’attrice ha poi aggiunto: “Certo, mi manca la quotidianità e crescere il bambino con lui lontano è faticoso. ma è il nostro equilibrio“. A quanto pare i due hanno raggiunto un valido compromesso che consente ad entrambi di vivere sereni il loro rapporto. Una decisione difficile però per la Catania che sente sulle spalle un grande peso.