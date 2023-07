Harry, fuga clamorosa: ha lasciato anche gli Stati Uniti ormai | Che triste fine

Harry, ancora una volta la pecora nera della mitica Royal Family fa parlare di sé. Ora ha lasciato anche l’America. Che cosa sta realmente accadendo?

Ormai è ben chiaro a tutti che la famiglia reale inglese sia fronte di grandissimo interesse per la Stampa, per la verità non solo britannica. Da quando poi Carlo è salito sul trono insieme alla sua Camilla che è stata eletta a tutti gli effetti regina e non solo consorte, il chiacchiericcio intorno ai vari membri reali è aumentato, se possibile, ancora di più.

Al di là della discussioni che si sono susseguite tra il principe Andrea e il fratello maggiore Carlo, ora a tenere nuovamente banco è Harry, che da tempo è considerato la vera pecora nera della Royal Family. Se da ragazzino è da sempre sato visto come il figlio ribelle della compianta Lady D, da quando si è sposato con la bellissima Meghan Markle, il Gossip non lo ha più abbandonato.

Dal momento che la moglie non ne poteva veramente più della vita a Palazzo e della rigida etichetta, lui ha pensato di andarsene dall’Inghilterra alla volta dell’America, precisamente in California. Qui vivono assieme ai loro figli. La coppia si è anche voluta togliere non pochi sassolini dalle scarpe con interviste esclusive rilasciate per una docu-serie esclusiva su Netflix.

Harry, ha lasciato l’America

Dulcis in fundo lui ha ripetuto l’esperienza dando alla stampe la sua autobiografia Spare, un autentico successo editoriale. Se la sua presenza al fatidico giorno dell’incoronazione del papà Re Carlo III aveva fatto sperare i più sul fatto che potesse esserci un riavvicinamento tra i due, così non è stato. La colpa sarebbe da legarsi ancora a Meghan, per lo meno questa è una supposizione molto forte che aleggia in Rete, che non si è presentata ed che è stata etichettata come la grande assente.

Ora però pare che ci sia gran maretta tra lei ed Harry. Diciamo che si parla pure di vera e propria crisi e così, dopo che ormai svariati anni fa lui ha deciso di lasciare la sua Inghilterra e la sua famiglia per andare a vivere con lei in America, ora pare che avrebbe preso la decisione di andarsene da un’altra parte. Stavolta però sarà un viaggio in solitaria, come di riporta RadarOnline.

Viaggio solitario per lui in Africa

Il luogo prediletto sarebbe l’Africa, dove per altro è già stato nel corso della sua vita. Non per nulla quel Paese in particolare possiede da sempre un posto privilegiato nel cuore del Duca di Sussex, che ora starebbe sanguinando di dolore. Del resto lui non ha mai accettato la scomparsa della sua adorata mamma e non si da tutt’ora per vinto per quel che le è tristemente accaduto.

Inoltre non sa che fare per ricucire i rapporti con il padre Carlo e il fratello William. Pare inoltre che non sia più sicuro nemmeno del suo rapporto con Meghan e che stia mettendo in discussione il suo matrimonio. Tuttavia voci di crisi tra di loro circolano già da tempo, così come altre che parlano di tradimenti da parte di lei. E chissà che, dopo questo viaggio, lui non si sia veramente schiarito le idee su ogni cosa.