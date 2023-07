Ricordate Sara Varone? Ha avuto un enorme successo, poi il silenzio: oggi è costretta a campare così

Sara Varone, ha fatto sognare tutti quanti con la sua bellezza mediterranea a dir poco mozzafiato. Poi, dopo il grande successo e il clamore mediatico, è scomparsa nel nulla. Ecco com’è diventata e che cosa fa oggi.

Bella, bellissima e sensuale. Sara Varone è certamente una di quelle donne italiane che quando passa per la strada, anche se vestita in maniera casual e molto semplice non passa inosservata. Capelli lunghi, scuri, lucenti e setosi, sguardo magnetico, bocca carnosa e sguardo rapace. Queste sono le sue massime armi seduttive, così come lo è la sua mentre brillante che l’ha portata alla laurea in Psicologia.

Tantissime sono le fotografie che hanno fatto sognare gli uomini di tutta Italia, comprese quelle sensuali con tanto di calendario che le ha dedicato For Men tani anni fa. Sara ha messo in luce la sua ironia, ma anche la sua ragguardevole fisicità a Buona Domenica, con super balletti sensuali.

Qui si occupava per lo più, insieme alla splendida Elisabetta Gregoraci, di Gossip. Lo ha fatto soprattutto per via della sua chiacchieratissima passate relazione con l’allora marito di una delle più belle, brave e amate showgirl di sempre in Italia. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli mentre il suo ex consorte è Andrea Perone.

Sara Varone, una donna dai mille interessi

Sara in TV l’abbiamo anche potuta vedere prima dell’inizio di questa sua storia, a Uomini e Donne. La Varone ha rifiutato, quando era all’apice della fama, di partecipare a La Talpa. Del resto era troppo impegnata con un altro progetto lavorativo per poterlo fare. Si tratta di una sua linea di abbigliamento.

Non per nulla la Moda e il Fashion figurano da sempre nella lista dei suoi più grandi interessi. Fra di essi possiamo anche annoverare il buon cibo, ma a quanto pare non la cucina romana. Difatti lei preferirebbe maggiormente ai classici piatti tipici della Capitale , quelli a base di pesce cotto e di tanta buona verdura. Insomma, lo avete capito, lei è da sempre fan di un’alimentazione sana e controllata.

Dopo il successo si è data all’imprenditoria

Del resto, se è ancora oggi un autentico capolavoro e super in forma lo deve anche a questo suo eccellente rapporto con il cibo. Oltre a ciò bisogna anche aggiungere che è una grandissima sportiva e che pratica con una certa regolarità moltissimo sport. Sara ama molto prendersi cura di sé, prestando attenzione non solo al suo fisico, ma anche alla pelle del suo viso e alle sue splendide chiome.

Oggi è lontana dal mondo dello spettacolo e, dopo aver tentato una carriera nel Cinema, ha rivestito il ruolo di direttrice editoriale della rivista Fama, che tuttavia ha chiuso dopo solo un anno di attività. Nel 2013 è diventata mamma di Tommaso, frutto del suo amore con Terrance Gertner. Sui Social dona consigli alle followers di bellezza e Moda e svolge il mestiere di imprenditrice in questi ambiti.