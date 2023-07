Simona Ventura, il tradimento confessato in diretta è un colpo al cuore: nessuno poteva immaginarlo

Simona Ventura, il tradimento è stato svelato in diretta. I fan hanno il cuore spaccato in mille pezzi.

Siamo avvezzi a vedere Super Simo sorridente, solare e al top della forma. Tuttavia anche lei, pur essendo una donna forte, determinata e coraggiosa, ha avuto i suoi grandi dolori e varie sofferenze, che le hanno fatto molto male. Ha quindi trascorso momenti e periodi bui, dove però è riuscita a trovare sempre la luce grazie al suo gran carattere e la sua bontà d’animo.

Ultimamente l’abbiamo anche vista nelle vesti di squisita special guest nella seconda stagione dei Ferragnez, disponibile in esclusiva su Amazon Prime, dove possiamo seguire anche la prima. Inoltre ci ha fatto sia divertire che emozionare nel ruolo di concorrente al Cantante Mascherato. Per l’occasione ha rivestito la maschera della Stella.

Con le sue performance alla corte di Milly Carlucci ha incantato tutti quanti, non solo dunque il pubblico a casa, ma anche quello in studio e i giudici. La giornalista e conduttrice ha alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto. Ha lasciato la Rai al culmine della sua carriera e ha lavorato poi nei momenti più tosti della sua vita grazie alla splendida Maria De Filippi.

Il tradimento confessato in diretta TV

Del resto la loro amicizia è sempre stata sincera, come ha rivelato la stessa Ventura. Successivamente è tornata alla grande nell’Azienda di Viale Mazzini dove conduce Citofonare Rai 2, con la splendida Paola Perego. Nel corso della sua carriera ha condotto anche alcuni reality come L’Isola Dei Famosi, Temptation Island Vip e Ultima Fermata.

Inoltre è stato proprio all’interno del padre di tutti i reality che è stato spifferato un terribile tradimento che ha sconvolto i cuori dei suoi estimatori. Era la prima volta che se ne parlava in TV, pertanto la clip relativa è stata condivisa sul Web, dove è diventata subitaneamente virale. Sebbene l’atto fosse avvenuto molto tempo prima, bruciava ancora.

Stefano Bettarini ha spifferato tutto quanto

A fare la confessione durante la sua intensa esperienza al GF Vip fu l’ex marito Stefano Bettarini. L’ex calciatore professionista e oggi lanciatissimo personaggio TV a tuttotondo, ne ha parlato lasciando sconvolti i numerosissimi telespettatori. Toltosi il microfono, ha incominciato a rivelare le sue scappatelle al collega Clemente Russo con tanto di nomi di presunte amanti.

Ha dunque citato diverse donne del mondo dello spettacolo, che ancora oggi sono lanciatissime. Tuttavia, sempre in quel frangente, così come in una sua ospitata a Verissimo, ha sostenuto che anche l’allora moglie lo aveva tradito e pure più di una volta. In seguito Simona ha ammesso di averlo fatto anche lei, ma solo dopo 8 anni di matrimonio, dove ne aveva viste di cotte e di crude.