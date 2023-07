Costantino Vitagliano, ricordi com’era ai tempi di Uomini e Donne? Oggi è irriconoscibile

Costantino Vitagliano deve certamente la fama ad ampio raggio grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Ve lo ricordate quando era salito giovanissimo sul trono? Oggi è irriconoscibile, praticamente un altro.

Costantino è un bellissimo uomo nato Milano il 10 giugno del 1974, Non per nulla ha sempre incantato le donne per il suo ragguardevole fascino, il suo sguardo magnetico e il suo fisico a dir poco statuario. È passato alla storia del Piccolo Schermo per essere stato il primo tronista in assoluto di Maria De Filippi. Tant’è che ancora oggi che sono passati circa 20 anni dalla sua esperienza, si tende a paragonare i tronisti dell’ultimo periodo a lui.

Oggi è vicino ai 50, ma non ha perso una virgola del suo ragguardevole charme. Lo possiamo ben dire osservando con attenzione sia le fotografie che i video, che lui generosamente ci dona sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Di recente lo abbiamo visto come concorrente di una puntata del nuovissimo show di Alba Parietti.

Stiamo chiaramente parlando di Non Sono Una Signora. Costa si è messo profondamente in gioco, ballando benissimo e divertendo tantissimo non solo il pubblico presente in studio, ma anche quello a casa. Oggi è un uomo perfettamente realizzato sotto ogni punto di vista. Prosegue a lavorare come modello e testimonia, nonché come formatore di personal shopper.

Costantino Vitagliano, tronista per sempre

È riuscito anche a realizzare il suo sogno di diventare papà. Lo è di una bambina, di nome Ayla, nata nel 2013, che appare sovente con lui sui Social. È frutto del suo amore con l’indossatrice svizzera Elisa Mariani. Soltanto un anno dopo la nascita della creatura, la coppia ha annunciato la fine del loro amore. Tornando al suo profilo lavorativo, dopo il successo ottenuto a Uomini e Donne ha partecipato a Baila nel 2011, vincendo in coppia con Elisabetta Gragoraci.

Nel 2016 è entrato a far parte del GF Vip, ma è stato eliminato nel corso della seconda serata. Sempre quell’anno ha incominciato a lavorare a Radio Studio Più. Tuttavia, nonostante lui oggi sia distante dalla corte di Queen Mary, è davvero impossibile non ricordarlo e rivederlo in quel luogo. Del resto se poi è diventato una star è grazie proprio al dating show di Canale 5.

Oggi possiede il fascino di un uomo maturo

Lì scelse la corteggiatrice Alessandra Pierelli, con la quale visse una lunga e passionale storia d’amore. La loro liaison fece sognare i più romantici e quando finì lasciò l’maro in bocca ai loro estimatori. I due non sono rimasti in alcun modo in contatto e si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale. Sono entrambi molto cambiati anche perché non sono più i ragazzini che si sono fatti conoscere da Maria.

Costantino possiede il fascino di un uomo maturo che ama mantenersi in forma, andando in palestra e praticando con regolarità tanta attività fisica, senza però eccedere in tale direzione. Non teme il tempo che passa e le piccole rughette sotto gli occhi lo rendono ancora più interessante. Del resto è bellissimo pure così, anzi, forse ancora più di prima.