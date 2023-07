Paolo Bonolis preoccupato, due volti noti della sua trasmissione pronti ad andare via: la clamorosa idea

Il conduttore Paolo Bonolis rischia di fare i conti con due clamorosi colpi di scena: cosa hanno deciso due sue collaboratrici.

Paolo Bonolis il prossimo anno farà ritorno al centro della programmazione della rete televisiva Mediaset con due importanti progetti. In autunno è infatti prevista la messa in onda dell’ultima edizione del format Ciao Darwin in prima serata su Canale 5.

Dal prossimo mese di gennaio dovrebbe invece tornare in onda Avanti un Altro ossia il game show preserale più amato dal pubblico italiano. In tal senso sono in corso i primi provini in quanto alcuni volti del format a quanto pare sono destinati a cambiare.

Adesso però rischia di aprirsi un piccolo giallo a causa delle dichiarazioni rilasciate da due collaboratrici del conduttore ma andiamo con ordine.

Paolo Bonolis, quante novità per Avanti un Altro: il caso clamoroso

Il conduttore sarà quindi al timone di una nuova edizione del noto format divenuto ormai un gioiellino di casa Mediaset. Senza dubbio nella prossima serie di appuntamenti ci saranno delle importanti novità nella formula ma a quanto pare anche nei personaggi. Con ogni probabilità ci saranno nuovi protagonisti per quanto riguarda il salottino da sempre ricco di categorie particolari.

Annunciato invece il cambio della guardia per quanto riguarda il personaggio della Bonas che non avrà più il volto di Sophie Codegoni. A partire dalla prossima edizione ci saranno più figure pronte ad interpretare questo personaggio. Veniamo però al vero giallo di queste ore in quanto sia Miss Claudia che la Cremaschina hanno rilasciato alcune dichiarazioni inaspettate in vista del futuro.

Avanti un Altro, le dichiarazioni a sorpresa di due personaggi: cosa sta per succedere

Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri sono da anni protagoniste del noto format di casa Mediaset. La prima ha in passato prestato il volto alla Bonas e poi è entrata a far parte del salottino. Claudia, ormai ex cognata di Paolo, è invece stata in passato la professoressa mentre adesso è a capo del gruppo del salottino. Le due sono molto amiche e di recente si sono laureate in psicologia.

Per l’occasione hanno rilasciato una breve intervista al settimanale Chi ed hanno ammesso di essere interessata alla prossima edizione di Pechino Express proprio in coppia. Una bella esperienza però che potrebbe costringere le due a mettere in pausa l’impegno con Avanti un Altro. Una questione quindi delicata per tutti i coinvolti ma al momento non vi è ancora alcun allarme visto che le due hanno solo espresso un desiderio.