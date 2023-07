Uomini e Donne, ecco chi saranno i nuovi opinionisti: non immagini i loro nomi

Uomini e Donne, grandi cambiamenti anche all’interno del famoso dating show di Canale 5. Sapete chi saranno i nuovi opinionisti? Non potreste mai e poi mai immaginarlo!

Ormai i telespettatori italiani sono praticamente pronti a tutto. Del resto con tutti i cambiamenti, alcuni decisamente repentini e inaspettati, che ci sono stati all’interno dei palinsesti non solo della Rai ma anche a Mediaset non c’è davvero più nulla che può lasciare stupiti. Pier Silvio Berlusconi ha messo in atto vere e proprie rivoluzioni, nonché pure alcuni colpi da maestro.

Nell’ ultimo caso ci riferiamo al super acchiappo di due immense professioniste quali Myrta Merlino e Bianca Berlinguer che per tanto tempo hanno lavorato rispettivamente a La7 e in Rai. Per quanto concerne il primo invece ha sconvolto l’addio di Belen Rodriguez così come la mancata conferma a livello di conduzione di Barbara D’Urso nel suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque.

Ciò che rimane assolutamente invariato è la grandissima stima che l’ AD pone nei confronti di Maria De Filippi. Ora la vedova Costanzo insieme alla sua Fascino si sta godendo il super successo che sta ottenendo Temptation Island che potrò tra l’altro contare per la prima volta pure su una sua edizione invernale.

Uomini e Donne, cambiamenti in atto per il dating show

In ogni caso ora c’è anche grande curiosità di scoprire chi saranno i nuovi tronisti e le nuove troniste a Uomini e Donne. Le registrazioni inizieranno dopo Ferragosto e con molta probabilità saranno anticipate dalla fine di quel mese al 20. Il fischio d’inizio per le nuove puntate è fissato per lunedì 11 settembre 2023.

Al di là di ciò si mormora da tempo che alcuni storici volti del Trono Over potrebbero non tornare più, come la splendida Gemma Galgani e i bellissimi Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Per lo meno queste sarebbero perlopiù le richieste espresse da molti utenti in Rete. Tuttavia ora a preoccupare è la posizione di un opinionista. Il suo nome è a serio rischio.

Fuori i nomi dei nuovi opinionisti tra conferme e un possibile addio

A quanto pare, ascoltando voci di fondo da fonti che sono volute rimanere ben nascoste nell’anonimato, Pier Silvio ha chiesto a Maria di evitare il crearsi in studio di situazioni eccessivamente imbarazzanti, nonché diatribe troppo accese. Non vorrebbe insomma che Uomini e Donne viaggiasse su questa linea e che al contrario si smorzassero di molto i toni. Ed è per questo motivo che si teme per Tina.

La vamp è una donna che non possiede i classici peli sulla lingua e soprattutto nelle più recenti edizioni ha dato vita a discussioni fortissime sia con volti appartenenti al Trono Classico che a quello Over. Sono volati fin troppi stracci in studio, secondo molti, dopo alcune sue dichiarazioni e dunque pare che per questo motivo lei possa non esserci più. Confermatissimi invece sarebbero Gianni Sperti e Tinì.