Filippo Magnini, ritorno di ‘fiamma’ clamoroso: nessuno lo avrebbe mai immaginato

Filippo Magnini, l’affascinante nuotatore professionista ritorna dalla sua vecchia fiamma. I fan sono basiti e senza parole.

La sua è stata certamente una vita per lo Sport e in particolare per il nuoto professionista. Tuttavia è anche diventato ben presto un personaggio mediatico e TV a tuttotondo il bravo Filippo Magnini. Attualmente lo vediamo sul Piccolo Schermo in veste di giudice e di commentatore insieme alla splendida Mara Maionchi e alle bellissime Sabrina Salerno e Cristina D’Avena a Non Sono Una Signora.

Qui disi diverte molto a riconoscere chi si nasconde dietro ai vari travestimenti, azzeccando spesso e dimostrando di avere un forte spirito di osservazione. Filippo è entrato di diversi anni a far parte del chiacchiericcio, per via della sua passata e lunga storia d’amore con la divina Federica Pellegrini, che non si è conclusa nel migliore dei modi.

Si è parlato di nozze per loro, che non ci sono mai state. Si sono poi sposati entrambi ma con altri partner e nessuno dei due ha partecipato al matrimonio dell’altro. Se Federica non ha coronato il suo sogno di diventare mamma, Filippo è diventato papà di una bambina di nome Mia, venuta al mondo il 25 settembre 2020.

La sua vita di oggi, tra Sport e cucina

La sua sposa è la bellissima Giorgia Palmas, che ha sposato per ben 2 volte. La prima il 12 maggio 2021 con il rito civile e la seconda un anno dopo, esattamente il 14 maggio 2022 con rito religioso. La coppia è decisamente unita e appare sovente sia in scatti che video sui rispettivi Profili Ufficiali Instagram. Talvolta amano pure dare accattivanti consigli culinari ai loro estimatori.

Filippo se la cava molto bene ai fornelli, tant’è che è stato nuovamente impegnato nel tour Una Fetta di Pama per il secondo anno consecutivo. Grazie a questo suo nuovo impegno ha presentato tanti panini gourmet, firmati appositamente da lui. Tra le sue altre grandi passioni ci sono pure da annoverare la Moda e i Motori. Tuttavia ora come ora si parla di ritorno di fiamma per lui. Com’è possibile?

Ha deciso di ritornare dal suo vecchio amore

Ora però Filippo ha deciso inaspettatamente di tornare al suo vecchio e datato amore. Si tratta del nuoto. Se da un lato regala tantissimi consigli ai suoi fan su come nuotare bene, adesso è lui stesso che ha deciso di tornare a gareggiare. Insomma, dopo che Magnini ha svolto la mansione di istruttore per un lungo periodo, ha deciso di rimettersi in gioco.

Lo ha fatto anche per riprovare quel sentimento di adrenalina che solo quando si trova al blocco di partenza riesce a provare. Certamente il suo è un ritorno molto atteso. A spalleggiarlo in questa scelta c’è sicuramente la moglie Giorgia, che spera che lui voglia proseguire in tale direzione per il suo assoluto bene.