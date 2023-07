Alessia Marcuzzi, ritorno clamoroso con lui: sono stati già insieme in passato e le foto adesso li hanno traditi

Alessia Marcuzzi, la splendida conduttrice romana, beccata ancora una volta con lui. Le foto parlano chiaro. Ora non può più smentire un bel niente!

Si sta indubbiamente godendo al massimo la sua estate la bellissima Alessia Marcuzzi. Donna dalle mille risorse, non è solo una brava e stimata conduttrice ma anche una valente imprenditrice, che opera nei settori della bellezza e della moda, nonché affermata influencer. Tra l’altro è anche stata la prima ospite di Mamma Dilettante, il podcast ideato e condotto dalla meravigliosa Diletta Leotta.

In quel contesto Alessia ha parlato della sue esperienza di mamma single di due figli. Parliamo di Tommaso, che è oggi un giovane uomo del quale lei è tanto orgogliosa, frutto del suo amore con l’affascinante Simone Inzaghi, e Mia che è molto più piccola e che ha come papà Francesco Facchinetti conosciuto in passato anche come Dj Francesco.

Con nessuno dei due papà delle sue creature ha funzionato e si è mai legata tramite un vincolo matrimoniale, come sognavano ad occhi aperti i suoi numerosi estimatori. Lo ha fatto però con Paolo Calabresi Marconi. La loro storia d’amore è durata 8 anni e quando lei ha annunciato la fine i fan sono rimasti senza parole.

Alessia Marcuzzi, pizzicata ancora una volta con lui

Diciamo che le prime avvisaglie, come si sussurrava da tempo, c’erano già state durante l’arrivo della prima pandemia e i vari lockdown che hanno vissuto da separati. Del resto in quei momenti tanto duri e di convivenza forzata a tutte le ore del giorno e della notte sono state veramente tante le coppie vip a scoppiare. Alessia ha tra l’altro molto sofferto per la fine del suo matrimonio.

Tuttavia ha ritrovato ben presto il suo luminoso sorriso. Ha riscaldato i cuori dei suoi estimatori con il suo nuovo programma Boomerissima che è stato confermatissimo su Rai 2 anche per la prossima stagione. Ed è stato proprio in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti che è stata pizzicata ancora una volta vicina a Stefano De Martino. In passato si era anche mormorato di un flirt tra di loro, poi smentito dalla stessa Marcuzzi ma adesso la voce si fa ancora insistente. Ora che lui non sta più con Belen.

In vacanza con il suo ex

Tuttavia ora la bella Alessia è stata pure pizzicata in vacanza con il suo ex marito. A beccarli insieme sono stati i fotografi di Gente. I due per la verità non erano da soli ma in compagnia di alcuni loro amici e del figlio maggiore di lei Tommaso. In ogni caso sono stati anche pizzicati in atteggiamenti molto complici ed affettuosi.

La conduttrice anche in questi giorni ha smentito categoricamente un flirt con il marito della diva argentina che, dal canto suo, è stata pizzicata dai fotografi di Chi insieme al nuovo amore, ovvero l’affascinante Elio. E ora che pure la Marcuzzi è stata avvistata con Paolo, con chi trascorrerà la sua estate l’affascinante Stefano? Chissà che non escano anche suoi scatti in dolce compagnia..