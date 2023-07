“Carriera terminata”, la scioccante indiscrezione su Belen Rodriguez: altro che nuovi progetti all’orizzonte

Belen, non c’è davvero pace per la diva argentina. Per lei si parla addirittura di carriera arrivata al capolinea. I suoi fan hanno i cuori spezzati in mille pezzi.

Per tanti, o meglio tantissimi anni, è stata una delle showgirl più popolari e presenti sulle Reti Mediaset. Ci ha incantato fino a pochissime settimane fa alla conduzione de Le Iene e lo scorso autunno ci ha fatto divertire con Tu Si que Vales per il quale sono iniziate le registrazioni della prossima stagione dove lei non ci sarà. Ovviamente grande è l’amarezza negli animi dei suoi tanto numerosi estimatori.

Lei ha confermato l’addio all’ Azienda di Biscione con un messaggio caricato in una Storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove per la verità aveva parlato di un arrivederci. Oltre a ringraziare i suoi ex datori di lavoro aveva voluto rivolgere un grazie speciale a Maria De Filippi. Quest’ultima sarà tra l’altro ancora una volta la Regina indiscussa di Mediaset anche nei prossimi mesi.

Ed è grazie a lei e al suo invito ad Amici di tanti anni fa che conobbe un giovanissimo Stefano De Martino che allora era ancora fidanzato con Emma Marrone. Ben presto i due dimostrano di fare sul serio con tanto di matrimonio in pompa magna e la nascita di Santiago. L’idillio però durò ben poco. I due si lasciarono ed ebbero altre storie nel frattempo. Lei è anche diventata mamma di Luna Marì.

Belen Rodriguez, ” Carriera terminata” per lei

Il papà della bimba, che è ancora tanto piccina, è il bellissimo Antonino Spinalbese. Lei e il ballerino campano, oggi lanciatissimo showman, ci hanno riprovato in seguito a tornare insieme ma senza successo. Poi nel corso della tarda primavera 2022 e ancor più dell’estate dello stesso anno, sono arrivate le conferme che i fan si aspettavano da tempo: l’amore tra di loro aveva trionfato ed erano ancora uniti.

Peccato che ora non è più così. Se già da tempo girano potenti voci di una nuova crisi di coppia tra di loro è solo in questi giorni che si è iniziato a vociferare del fatto che lei avesse un altro. Un certo Elio. Si tratta di un affascinante uomo e un vincente imprenditore che opera nel settore dei motori. Ora ha anche un volto. Lo hanno immortalato in alcuni scatti i paparazzi di Chi. E mentre lei si vive il suo nuovo amore ecco che si mormora che la sua carriera sia bella che finita. La dolorosa indiscrezione.

La scioccante indiscrezione sui Social

” Belen attualmente sta vivendo un periodo buio siccome è stata anche allontanata dalla tv. Avrà anche i soldi ma la sua carriera è praticamente terminata“, ha sentenziato Alessandro Rosica meglio conosciuto come l’ Investigatore Social. A commentare il suo pensiero tantissimo followers che non hanno preso per niente bene anche il fatto che lei abbia chiuso con Stefano.

Tuttavia sempre il caro Investigatore ha sostenuto che lei e il marito non siano mai per davvero tornati insieme. Semplicemente, a detta sua, sono stati genitori e amici di letto, mentre si facevano la vita propria. Inoltre ha anche dichiarato che avrebbero preso in giro i fan e la Stampa solo per conquistare articoli e copertine su copertine. E intanto in Rete scoppia nuovamente il Caos.