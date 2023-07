Terremoto Damiano David, pubblicato il contenuto dei suoi messaggi: come sono andate le cose

Il cantante Damiano David dei Maneskin è finito di nuovo al centro del gossip e questa volta per il contenuto di un suo messaggio.

Il nome di Damiano David da qualche anno ormai infiamma il panorama musicale nazionale ed internazionale. Con lui tutta la band del Maneskin impegnata in continui tour ricchi di date e che toccano ormai ogni continente.

Di recente però il noto cantante è tornato a far discutere anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Circa un mese fa è infatti finita nel peggiore dei modi la sua storia d’amore con la sua storica compagna Giorgia Soleri.

Una storia che ha però in queste ore regalato un nuovo colpo di scena a causa di un messaggio del cantante reso pubblico proprio dalla ex.

Damiano David, la fine della sua storia con Giorgia: il colpo a sorpresa

All’inizio dello scorso mese di giugno, Damiano è stato ripreso mentre in discoteca baciava un’altra donna. Immagini che hanno scatenato l’opinione pubblica ed anche la sua fidanzata Giorgia Soleri. La ragazza si è decisa ad intervenire sui social per spiegare come il loro rapporto sia in primis sempre stato aperto ma soprattutto ha rivelato come alcuni giorni prima avevano già messo fine alla loro storia.

Una versione che non ha convinto del tutto ma che anche Damiano ha poi confermato. In un secondo momento la Soleri ha poi comunque rivelato di essere delusa dall’ex che non ha atteso il loro comunicato ufficiale prima di fare questo gesto in pubblico. A quanto pare i due avevano infatti già pronto un comunicato che la Soleri ha deciso di rendere noto.

Giorgia Soleri, il comunicato con Damiano: tutta la verità

Di recente la Soleri ha deciso di rispondere ad una delle tante domande che riceve in merito al presunto comunicato realizzato in accordo con Damiano. Nel farlo ha deciso di pubblicare per intero il contenuto della bozza che a quanto pare la ragazza ha conservato per tutto questo tempo sul suo cellulare. Nel messaggio in questione si legge della grande stima che a quanto apre i due hanno ancora l’uno nei confronti dell’altro.

Una mossa che ha stupito molti e che come sempre ha diviso l’opinione pubblica tra coloro che trovano il gesto esagerato e chi lo considera un modo giusto per tutelarsi. Chissà se però prima di farlo ha chiesto l’opinione di Damiano o se il cantante si è ritrovato a dover gestire senza preavviso l’ennesimo colpo di scena della sua vita.