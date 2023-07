Whatsapp, grande rivoluzione in arrivo per gli utenti: cambiano anche le videochiamate

Grandi novità sono in arrivo per gli utenti che utilizzano quotidianamente la piattaforma Whatsapp: come cambiano le videochiamate.

Una delle piattaforme più amate è senza dubbio Whatsapp. Si tratta di un sistema pratico e veloce che permette agli utenti di restare in contatto con tutti i loro amici e parenti in qualsiasi momento.

Inoltre, la piattaforma permette a tutti di messaggiare anche con chi è più lontano.

Negli anni sono nate diverse applicazioni pronte a fare concorrenza alla piattaforma. Per questo motivo la casa di produzione ha deciso negli anni di realizzare nuovi aggiornamenti in grado di migliorare alcuni aspetti.

In tal senso è arrivato di recente un nuovo aggiornamento che cambia alcune funzionalità della piattaforma ed una in particolare riguarda le videochiamate.

Whatsapp, come cambia la nota piattaforma: le novità

Di recente sono arrivati degli importanti aggiornamenti per quanto riguarda la nota piattaforma di messaggistica internazionale. In particolare per il sistema iOS è arrivata una importante novità per quanto riguarda la cronologia delle chat. Da questo momento in poi potranno infatti essere trasferite su un qualsiasi sistema iPhone senza però utilizzare più come supporto iCloud.

Inoltre è arrivata anche una ulteriore possibilità per coloro che sono soliti usare Whatsapp. Nel dettaglio si tratta della nuova opzione che permette di silenziare le chiamate in entrata da numeri però sconosciuti. Due aggiornamenti che gli utenti attendevano da tempo ed a quanto pare non è finita qui perché ci sono delle novità anche per quanto riguarda le videochiamate.

Whatsapp, cosa succede al sistema di videochiamata: tutti i dettagli

Da qualche anno ormai la nota piattaforma permette a chi la utilizza non solo di messaggiare ma anche di videochiamare i propri contatti. In tal senso è però arrivata una novità che in tanti ormai attendevano da tempo. Con il nuovo aggiornamento sarà infatti possibile utilizzare anche la versione orizzontale per le videochiamate. In questo modo si avrà una visione più ampia ma soprattutto si potranno vedere meglio tutti coloro che partecipano.

Si tratta di una novità importante quindi soprattutto quando utilizziamo la videochiamata di gruppo e con più persone collegate. Questo nuovo aggiornamento è quindi già disponibile ed in ogni momento potrete richiederlo recandovi nel classico AppStore del vostro cellulare. Da sottolineare infine come secondo alcune indiscrezioni, le novità non sono ancora finite in quanto nei prossimi mesi ci saranno nuovi attesissimi annunci per le migliaia di utenti.