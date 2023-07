Attenzione a Whatsapp, potresti ricevere messaggi dagli sconosciuti: l’ultimo aggiornamento

Nuovo aggiornamento in arrivo per la piattaforma Whatsapp a cui fare attenzione: ti arrivano messaggi dagli sconosciuti.

Quando si pensa alla possibilità di inviare messaggi in tutto il mondo ed in modo istantaneo viene naturale pensare subito alla piattaforma Whatsapp. Nel dettaglio si tratta di un sistema di messaggistica che permette a tutti di essere sempre connessi ed in tempo reale.

Sin dal suo esordio ha conquistato tutti e da anni tiene ormai testa alla concorrenza anche più dura. In questi anni sono nati tanti sistemi alternativi ma whatsapp resta il più amato. Questo anche perché sono state apportate delle importanti novità in questo lasso di tempo.

A tal proposito nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere a disposizione di tutti un nuovo aggiornamento molto particolare.

Whatsapp, una piattaforma sempre più innovativa: l’ultimo aggiornamento

In questi anni sono state introdotte diverse novità per coloro che sono soliti usare questa piattaforma per tenersi in contatto con amici e parenti 24h su 24. Tra le novità più attese sono arrivate la possibilità di cancellare i messaggi, di modificarli, di inviare foto a tempo determinato. In precedenza è stata data agli utenti la possibilità di inviare note vocali ma soprattutto di creare dei veri e propri gruppi.

A quanto pare non è però finita qui perché è stata annunciata una nuova importante novità in arrivo per chi usa quotidianamente questa applicazione. Nel dettaglio si tratta della possibilità di inviare messaggi anche agli sconosciuti o a quei numeri di telefono che non sono presenti in rubrica ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Whatsapp, grande novità in arrivo: i dettagli

Come annunciato dagli addetti ai lavori, al prossimo aggiornamento sarà possibile messaggiare anche con i numeri che non sono stati in precedenza registrati sulla sim. Per scrivere un messaggio basterà solo digitare il numero di riferimento nella barra ed aprire quindi una nuova chat. In sostanza di tratta di un sistema utile soprattutto per coloro che utilizzano la piattaforma anche per lavoro.

In questo modo sarà possibile mettersi in contatto con collaboratori o per esempio clienti che si conoscono poco senza doverli prima salvare in rubrica. Questo sistema può essere inoltre utile anche quando si vuole prenotare al ristorante o una stanza di hotel. Si tratta di una novità che arriverà in automatico sia per i sistemi Android che iOS al prossimo aggiornamento disponibile.