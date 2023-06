Patate viola, aggiungile subito alla tua dieta: al tuo organismo succederà questo | Una svolta per la tua salute

Uno degli alimenti meno noti sono le patate viola nonostante siano in grado di apportare numerosi benefici all’organismo: scopriamo quali.

Le patate viola sono da molti considerate come un alimento geneticamente modificato. Nulla di più falso in quanto si tratta di una tipologia di questo alimento molto antica e originaria del Sud America. Il suo aspetto è particolare in quanto di colore viola scuro all’esterno mentre all’interno è di un viola brillante.

Si tratta di una versione del noto tubero non così rara come si pensi in quanto è presente in tutti i supermercati e mercati. Inoltre può essere non solo comune ma anche facile da usare e presente in numerose e diverse ricette. La patata viola è anche tra le versioni del noto tubero più consigliate in quanto in grado di portare grandi benefici all’organismo.

Patate viola, cosa sono e come riconoscerle: i dettagli

Come abbiamo già detto non è difficile riconoscere il suddetto tubero nel reparto del supermercato dedicato a frutta e verdura. Tratto distintivo il colore violaceo sia interno che esterno. Per molto tempo proprio questo dettaglio ha scatenato la preoccupazione dei consumatori che lo hanno sempre visto come l’effetto della mano dell’uomo.

In realtà la patata viola non è un organismo geneticamente modificato ma il suo colore è dovuto alla presenza degli antociani. Si tratta di un pigmento vegetale presente in natura e tipico anche di altri alimenti quali frutti rossi, ciliegie, melanzane, riso nero o cavoli rossi. Questo pigmento non causa quindi problemi all’organismo ma al contrario è in grado di apportare grandi benefici.

Patate viola a tavola, non farle mai mancare: ecco a cosa servono

La presenza degli antociani è un tratto positivo e che indica come mangiare patate viola sia in realtà consigliato. Questa tipologia di tubero ha infatti un indice glicemico piuttosto basso rispetto a quello classico ed è quindi consigliato a soggetti diabetici. Inoltre, si tratta di un alimento ricco di antiossidanti, in grado di regolare al meglio la pressione arteriosa e riduce il rischio di sviluppare il cancro.

Inoltre, la patata viola come le altre non sono ricche di grassi e non aumentano quindi il peso di chi le assume. Sono quindi particolarmente consigliate in caso di dieta dimagrante. Da sottolineare infine che come il classico tubero, anche questo può essere utilizzato per realizzare numerose ricette amate da adulti e bambini.