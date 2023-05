Calcare in bagno, rimuovilo con un sistema velocissimo: bastano pochi ingredienti

Il calcare è senza dubbio il peggior nemico del nostro bagno ed è quindi necessario agire il più in fretta possibile: il rimedio che puoi preparare a casa tua.

Uno dei problemi più diffusi in casa è quello del calcare che si annida in alcune zone specifiche ed in particolare in bagno. Non è insolito trovarne delle tracce soprattutto ai lati del rubinetto o nella doccia dove l’acqua può facilmente accumularsi e fare quindi danni.

Si tratta di un dettaglio che può provocare problemi non solo alla salute di chi vive in casa ma anche alla tenuta del nostro bagno. Per provare a rimediare però non è necessario sborsare una cifra considerevole ma è possibile usare anche un rimedio più economico ossia un spray fai da te per cui bastano pochissimi ingredienti.

Spray anti-calcare, quali ingredienti usare e come preparare il composto

Per preparare questo spray miracoloso bastano davvero pochi ingredienti. In primis serviranno 150 grammi di acido citrico, utilissimo per le incostrazione, poi servirà 1 litro di acqua, 1 bicchiere di aceto d’alcool ed infine il succo di un limone grande per dare un tocco di freschezza. Per preparare il composto serviranno pochi minuti e soprattutto non servirà chissà quale abilità.

La prima cosa da fare dovrà essere quella di sciogliere l’acido citrico nell’acqua fino a raggiungere un composto unico. In un secondo momento bisognerà aggiungere l’aceto al composto appena ottenuto. Infine bisognerà aggiungere il succo di limone che dovrà però essere prima filtrato per evitare di ritrovarsi con i semi o la polpa all’interno dello spray. A quel punto ci ritroveremo con il comporto pronto per essere usato ma attenzione perché vi sono alcuni dettagli da considerare prima.

Calcare in bagno, come usarlo per avere il migliore risultato: tutti i dettagli

Lo spray che abbiamo ottenuto non potrà però essere usato allo stesso modo in tutto il nostro bagno. Per quanto riguarda i rubinetti ossia la parte che spesso viene attaccata dal calcare, bisognerà mettere del composto su di una spugnetta non abrasiva ed attendere circa 5 minuti, poi risciacquare e asciugare per bene tutto.

Per quanto riguarda la doccia bisogna evitare che si accumuli troppa acqua e calcare anche per evitare che si formi la muffa. In questo caso bisognerà applicare il prodotto direttamente su tutte le parti interessare e lasciare agire per circa dieci minuti prima di lavare via il tutto con l’acqua. Infine, potete utilizzare questo stesso spray anche sulle ceramiche ed in particolare sul WC. In questo caso però bisognerà far agire l’anti calcare per circa un paio di ore prima di rimuoverlo.