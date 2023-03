Limoni, ne bastano poche gocce per salvare la tua scopa: rimedio portentoso

Prima di buttare via la tua scopa prova ad usare questo incredibile rimedio: ti bastano poche gocce di alcuni limoni.

Quando arriva il momento di affrontare le pulizie di casa vi è un oggetto di cui non possiamo mai fare a meno e si tratta della scopa manuale. Nel dettaglio questo strumento risulta indispensabile quando bisogna rimuovere la polvere dal pavimento che sia esso di casa, del terrazzo o del giardino.

Un utilizzo assiduo che a lungo andare rovina però questo strumento. Non solo si corre il rischio di rovinare le setole e renderle meno efficaci ma la polvere che si accumula aumenta il rischio di proliferazione di batteri. Per questo motivo è bene sempre averne cura.

Per farlo non bisogna spendere necessariamente una cifra esorbitante e soprattutto si può conservare anche senza aggredire l’ambiente in quanto bastano pochi limoni.

Salva la tua scopa manuale con i limoni: il trucchetto che non conoscevi

Il rimedio di cui stiamo parlando è in realtà molto semplice in quanto necessita di soli tre limoni di media grandezza. Sono poi pochi i passaggi da mettere in atto. La prima cosa che dobbiamo fare è eliminare tutta la polvere e lo sporco in eccesso dalle setole e con l’utilizzo di un paio di guanti. Dopo questo passaggio dobbiamo metterci subito ai fornelli.

Dopo aver spremuto con attenzione tutti i limoni e ricavato tutto il succo a disposizione, dobbiamo versarlo in un pentolino e lasciarlo alcuni minuti su di una fiamma. Da sottolineare che il succo non deve essere bollente ma leggermente caldo. Quando ha raggiunto la temperatura giusta, è possibile versarlo sulle setole lasciandolo agire per circa 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, possiamo risciacquare e lasciar asciugare le setole all’aria aperta.

L’uso dei limoni anche su stracci e spugne: ecco come fare

Il limone grazie alla sua capacità di ammorbidire le incrostazioni può essere usato anche su stracci e spugnette di casa. Anche questi sono strumenti che vengono utilizzati con cadenza quotidiana per le pulizie di casa e quindi rischiano di essere attaccati da batteri e germi.

In questo caso si deve riempire una bacinella con acqua calda e aggiungere il succo di due limoni. Fatto questo bisogna possiamo immergere spugne e stracci per circa un’ora o due. Trascorso il tempo necessario possiamo toglierli dalla bacinella, strizzarli per bene e lasciarli asciugare al sole che a sua volta aiuta a sanificare.