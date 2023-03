Il Barbiere dei Vip è siciliano | Tutti i segreti di Davide Greco: l’hair stylist n°1

Rivelati alcuni segreti di Davide Greco, noto a tutti come il Barbiere di Vip: i dettagli sui suoi inizi e sui suoi obiettivi per il futuro.

Uno dei volti del momento è quello di Davide Greco noto a tutti come il Barbiere dei Vip. Sul suo profilo social non mancano mai foto con volti noti dello spettacolo e della musica che sono soliti presentarsi nel suo negozio per realizzare nuove acconciature alla moda.

Oggi il suo nome è quindi noto a tutti ma all’inizio ha come molti fatto fatica ma soprattutto si è dovuto ritagliare il suo posto. Lo ha fatto in un momento molto particolare della sua vita ma soprattutto in un luogo impensabili a molti ossia l’adorata casa di sua nonna che gli ha permesso di mettere per prima in pratica questa passione.

Davide Greco, la rivelazione sugli inizi: tutto a casa di nonna

Davide Greco in pochi anni è diventato una vera e propria eccellenza italiana ed uno dei migliori nel suo campo. In questi anni il noto barbiere ha maturato una certe esperienza anche se all’inizio non è stato semplice. Come rivelato la Greco tutto è cominciato quando la famiglia si è ritrovata ad avere problemi economici. Ai microfoni di TgCom24 ha rivelato: “Ho cambiato tutto da mia nonna, ho creato una vetrina, ho fatto arrivare la sedia da barbiere“.

Come raccontato dal noto barbiere ha cominciato per aiutare la sua famiglia e all’inizio guadagnava solo 7 euro per ogni taglio. Da quel momento in poi non ha mai smesso di formarsi, di crescere e soprattutto di migliorare. Un percorso che ha portato Davide ad aprire poi il Noi Barber Shop di Trapani. Adesso il noto barbiere ha un solo obiettivo ossia quello di permettere a tanti giovani come lui di raggiungere il suo stesso obiettivo.

Barbiere dei Vip, chi sono i clienti di Davide: una lista lunghissima

In questi anni, Greco non ha solo messo insieme tanta esperienza ma è anche diventato il barbiere di fiducia di numerosi volti noti. Tra i suoi clienti vi sono calciatori come Radja Nainggolan, Allison ma anche sportivi in generale.

Inoltre molti volti della musica italiani sono soliti recarsi da lui: da Guè Pequeno a Sfera Ebbasta e Lazza. Tutti loro sono quindi soliti affidarsi alle sue mani ed alla sua tecnica divenuta quindi particolarmente famosa.