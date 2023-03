Lavatrice e cattivi odori, per eliminarli ti serve un solo ingrediente: lo trovi in dispensa

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più importanti in casa e per tenerla pulita al meglio basta un solo ingrediente che trovi in dispensa.

Alcuni elettrodomestici nelle nostre case sono divenuti negli anni fondamentali e tra questi rientra anche la lavatrice. Un oggetto importante in quanto utile per tenere gli indumenti ed alcuni arrendi della casa, come tende ed asciugamani, sempre puliti.

Allo stesso tempo però la stessa lavatrice ha bisogno di grande cura e proprio perché in contatto sempre con lo sporco. Inoltre tenere in perfetto stato tutte le parti di questo elettrodomestico permette anche alle famiglie di risparmiare in bolletta e sulla spesa mensile. Per pulire la lavatrice non serve in realtà una cifra astronomica in quanto è possibile usare anche un solo ingrediente ossia l’aceto.

Pulire la lavatrice è semplice, utilizza l’aceto che hai in dispensa: ecco come

Il primo consiglio per tenere questo elettrodomestico in ottimo stato è quello di usare il cosiddetto lavaggio a vuoto. Per farlo basta aggiungere 1 litro di aceto nel cestello e far partire il lavaggio a temperature alte e senza alcun indumento all’interno. In questo caso sia il cestello che tutte le altre componenti risulteranno ancora più pulite.

Lo stesso ingrediente si può utilizzare anche per pulire la vaschetta ovvero quella parte della lavatrice in cui con molta facilità si viene a formare la muffa. In questo caso si dovrà rimuovere la vaschetta e lasciarla in ammollo in una bacinella con l’acqua e tre bicchieri di aceto. In un secondo momento si dovrà passare una spugnetta sulla vaschetta e poi asciugare con attenzione.

Filtri e guarnizioni della lavatrice, l’aceto è la soluzione perfetta

L’aceto può essere una soluzione funzionale anche per pulire tutte le altre componenti della lavatrice. Per quanto riguarda il filtro, questo serve per filtrare l’acqua e l’umidità rischia di rovinarlo facilmente. Per pulirlo bisognerà eliminare tutta l’acqua e metterlo poi in ammollo in acqua con alcuni bicchieri di aceto.

Per quanto riguarda le guarnizioni, anche in questo caso è molto semplice andare incontro alla muffa ed ai cattivi odori. In questo caso la soluzione è quella di versare dell’aceto su di un panno in microfibra e passarlo poi sulle parti in questione. Dopo aver raggiunto il risultato ottimale si dovrà rimuovere l’aceto in eccesso. Mettere in atto questi piccoli accorgimenti non solo eliminerà tutti i cattivi odori ma permetterà anche al bucato di risultare sempre fresco e profumato.