Vacanze relax | Ecco la meta più quotata del 2023: una vacanza da prenotare subito

Vacanze relax 2023: Lonely Planet ha decretato la meta perfetta per le ferie estive. Scopriamo il gioiellino dei Caraibi.

L’epifania ha trascinato via con sé l’eco delle recenti festività natalizie, ed una primavera anticipata sta approdando sull’intera penisola. Le giornate si allungano gradualmente, e le ore di luce extra invogliano a lunghe passeggiate all’aperto, nonché ad aperitivi nei dehors di locali e stuzzicherie.

Milioni di italiani hanno già cominciato a fantasticare circa le agognate ferie estive: dopo i due anni di stop provocati dalla pandemia, la popolazione reclama a gran voce il bisogno di leggerezza, tuffi in mare e parentesi di relax ad hoc. Secondo la prestigiosa rivista dedicata ai viaggi “Lonely Planet”, la meta turistica più ambita del 2023 è solo una.

Si tratta della Giamaica, splendido stato insulare incastonato nelle Grandi Antille. Quest’isola caraibica ha dato i natali al celeberrimo Bob Marley, e all’iconico atleta Usain Bolt, tra gli altri. Patria della canna da zucchero e della Cannabis Sativa, la Giamaica gode di un clima umido e caldo, e vanta inoltre una vasta schiera di animali esotici.

Possiamo infatti ammirare numerose specie di tartarughe marine, squali e alligatori, nonché i più rassicuranti pellicani, colibrì, tucani e pappagalli. “Lonely Planet” non ha alcun dubbio: la suggestiva Giamaica può regalare ai turisti un’esperienza a 360 gradi, combinando i paesaggi fiabeschi ad avventure sensoriali incancellabili.

Vacanze relax 2023: alla scoperta della Giamaica

Segnalata nella categoria “Best Unwind” per il 2023, la Giamaica promette di schiudersi senza pudore sotto gli occhi degli affascinati turisti. Quest’isola dei Caraibi offre infatti innumerevoli scorci naturali incontaminati e dalla bellezza mozzafiato, nonché molti siti di interesse storico e archeologico.

Il connubio di foreste misteriose, spiagge dalla sabbia finissima e di imponenti cascate si rivela un paradiso in terra per gli appassionati di fotografia e antropologia. Gli abitanti locali, infatti, contagiano puntualmente i visitatori con l’allegria e l’entusiasmo tipici dei giamaicani, ristorandoli per giunta con colorati e fragranti cibi tradizionali.

Giamaica: le escursioni più belle

“Lonely Planet” consiglia caldamente il tragitto da Montego Bay a Falmouth: questa escursione permette al visitatore di testimoniare il passato coloniale della zona, consentendogli inoltre l’ingresso al gigantesco mercato al coperto. Non lontano da Falmouth, i turisti possono visitare le spettacolare Luminous Lagoon, le cui acque al tramonto virano dal canonico blu scuro a tonalità fosforescenti.

Anche il percorso da Kingston a Buff Bay si rivela un’avventura senza precedenti, conducendo i villeggianti attraverso un impervio percorso in seno alle Blue Mountains, riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Il viaggio contempla il transito in numerosi villaggi e folkloristiche piantagioni di caffè: consigliamo quindi di caricare i propri dispositivi elettronici preventivamente, in modo da non perdere nemmeno una briciola della bellezza circostante!