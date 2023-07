Anna Tatangelo nuda sul palco della Rai: mai visto nulla del genere prima

Anna Tatangelo, la bellissima cantante di Sora, praticamente nuda sul palco di uno show della Rai. Mai vista così. I fan sono sconvolti.

Bella, bellissima, sensuale e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare. Certamente, e per la verità pure a buona ragione, possiamo descrivere così Anna Tatangelo.

Ovviamente si deve anche aggiungere che, oltre alla sua avvenenza, c’è un grande talento musicale. Lei possiede una voce potente e nel contempo cristallina che sa arrivare dritto al cuore di chi l’ascolta. Morde il palco e tiene perfettamente la scena.

Oggi è una donna sicura di se e delle sue capacità. E anche questo suo modo di essere indubbiamente le dona ulteriore fascino. Oltre a essere una splendida artista e un personaggio pure televisivo assai apprezzato, è anche molto chiacchierata per il suo privato che difficilmente riesce a rimanere tale per lei.

Da quando moltissimi anni fa, allora era poco più che una ragazzina, ha intessuto un’importante e lunga relazione con Gigi D’Alessio il Gossip non l’ha più abbandonata. Lui era giù uno degli artisti più amati nel nostro Paese e all’apice del successo ed era inoltre sposatissimo con la bellissima Carmela Barbato con la quale ha messo al mondo ben 3 figli.

Anna Tatangelo, nuda sul palco della Rai

Anche con Anna ne ha messo al mondo uno. Si chiama Andrea e vive con la sua splendida mamma a Roma. Il ragazzino ha molto sofferto quando il suo papà se ne è andato di casa. Come ha raccontato la sua celebre mamma a Belve, da Francesca Fagnani, lui piangeva molto e all’inizio non riusciva ad accettare la cosa. I suoi genitori pian piano sono però riusciti a mantenersi in buoni rapporti.

Gigi si è rifatto ben presto una vita con la giovanissima Denise Esposito che l’ha reso padre per la quinta volta. Anna ci ha messo più tempo e dopo la fine della sua storia con il cantautore Livio Cori è stata nuovamente single per mesi e mesi. Ora è nuovamente felice accanto al modello Mattia Narducci. Tuttavia ora i suoi fan sono senza parole dopo aver notato il suo look adottato per un’ospitata Rai. Lei praticamente nuda in Tv!

Trasparenze e super scollatura, come si è mostrata a I Migliori Anni

Cominciamo con il dire che non si tratta di un’apparizione recente e che al tempo era ancora legata a Gigi. Durante una sua ospitata a I Migliori Anni nel 2016 la Tatangelo si è presentata con un outfit total black, composto da una abito super scollato e trasparente che a malapena riusciva a contenere il suo generoso seno. Le gambe in primissimo piano grazie a giochi di luce.

In ogni caso quella non è stata la prima volta che Anna aveva lasciato senza fiato i suoi fan con look molto audaci. Per esempio a Ballando nel 2012 il reggiseno si era mosso mostrando parte del suo decolleté. Inoltre sulla copertina del suo disco Nuda, uscito un anno prima, si era mostrata quasi senza veli con indosso solo un copri capezzoli e un paio di culotte color carne che davano però l’effetto nude.