Giulia Salemi addio, il triste annuncio arriva all’improvviso: fiumi di lacrime tra i suoi fan

Novità incredibili sono in arrivo per Giulia Salemi il cui futuro è macchiato da un evento molto particolare.

Periodo di grandi cambiamenti in casa della rete televisiva Mediaset dopo le ultime decisioni di Pier Silvio Berlusconi. In vista della prossima stagione televisiva ci saranno delle importanti novità ed alcune sono già state annunciate.

Una vede come protagonista Giulia Salemi che ha da poco annunciato la fine della sua collaborazione con il Grande Fratello Vip dopo tre anni.

La giovane influencer ha anche rivelato quali sono i progetti in arrivo ma uno potrebbe essere ancora avvolto nel mistero o quasi.

Un clamoroso indizio apparso sui social in queste ore ha spinto alcuni utenti ad ipotizzare una svolta per la Salemi ma vediamo di cosa si tratta.

Grande Fratello Vip, l’addio di Giulia: arrivano nuove occasioni

La Salemi ha preso parte due volte al noto reality di casa Mediaset come concorrente mentre in un secondo momento è stata scelta come conduttrice del GF Vip Party. Lo scorso anno invece Signorini ha scelto lei per un ruolo inedito e si è così occupata di dare voce al pensiero degli utenti social in merito alle dinamiche interne il noto format. Qualcuno sperava di vederla nello stesso ruolo o come opinionista a settembre ma non andranno così le cose.

La giovane influencer con un post su Instagram ha infatti annunciato il suo addio al format. Allo stesso tempo ha però confermato che ci sarà la terza edizione di Salotto Salemi, una prima serie di appuntamenti con Casa Prelemi ed infine vi è un terzo progetto come conduttrice ma non è finita qui stando ad un indizio social. Alcuni giorni fa la Salemi ha rivelato ai suoi fan di essere in partenza per 24h con destinazione Roma per delle riprese speciali. L’influencer non ha aggiunto ulteriori dettagli e quindi i suoi sostenitori si sono messi alla ricerca di eventuali indizi e qualcosa è venuto effettivamente fuori.

#prelemi mistero risolto, Giulia è impegnata per prisma , la serie forse? pic.twitter.com/u5ZWLpJp5N — Katia76 (@Katia7614) July 24, 2023

La verità sul suo futuro

Come mostra la foto in questione il nome della Salemi è apparso in un video e soprattutto all’esterno di un camerino. Il camerino in questione è quello di un set in particolare ossia della serie tv Prisma.

ùAl momento in quel di Roma sono in corso le riprese della seconda stagione della serie che dovrebbe andare in onda su Prime Video il prossimo autunno. Un nuovo esperimento quindi come attrice e chissà che Giulia non decida di seguire anche questa strada in futuro.