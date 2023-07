Aurora Ramazzotti, la verità viene fuori dopo tanti anni: cosa le faceva Michelle da bambina

Confessione shock sull’infanzia di Aurora Ramazzotti: ecco cosa le faceva sua madre Michelle tutti i giorni.

Aurora Ramazzotti ha in questi anni fatto esperienza come conduttrice ma in realtà il suo nome è noto a tutti sin dalla sua nascita. La giovane è infatti il frutto dell’amore che per anni ha unito il cantante Eros Ramazzotti e la conduttrice svizzera Michelle Hunziker.

I due si sono conosciuti nel 1995 ed un anno dopo è nata Aurora. La coppia si è poi sposata nel 1998 ma nel 2002 i due hanno deciso di separarsi. Nonostante i tanti alti e bassi, i due sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per Aurora che hanno cresciuto con l’amore.

Di recente però è emerso un clamoroso retroscena sui primi anni di vita di Aurora e su quello che Michelle era solita farle ogni giorno.

Aurora Ramazzotti, il rapporto con mamma Michelle: il retroscena

Durante una recente intervista con Diletta Leotta per il suo podcast Mamma Dilettante, la Hunziker ha parlato dell’arrivo di Aurora. La conduttrice ha sottolineato come la bambina non sia capitata ma di come sia lei che Eros hanno da subito mostrato il desiderio di diventare genitori. Un rapporto tra madre e figlia che con il passare degli anni si è fortificato sempre di più.

La stessa Michelle ha poi raccontato come il loro rapporto si sia fortificato ulteriormente con la nascita di Cesare Augusto, il primogenito di Aurora e primo nipote della Hunziker. Le cose però non sono sempre andate così o meglio per Aurora non è sempre stato semplice in quanto per lei Michelle è sempre stata non solo una mamma ma anche un generale e vediamo il motivo dietro queste dichiarazioni.

Michelle Hunziker, il racconto su Aurora: cosa viene fuori

Nel corso della stessa intervista con la Leotta, la Hunziker ha parlato di quando Aurora ha parlato di lei come un generale. In merito ha deciso di fare una piccola precisazione: “Io sono svizzera e tengo alla disciplina. Non le facevo passare niente però dall’altra parte giocavo tantissimo. La svegliavo alle 6 e mezza anche di domenica perché dovevo fare un sacco di cose. Poi viaggiavo sempre e me la portavo dovunque”.

Michelle è quindi stata una mamma giovane e questo anche perché quando è nata Aurora aveva solo 19 anni. Allo stesso tempo ha però cresciuto sua figlia secondo delle regole ben precise che sono servite anche alla conduttrice per portare avanti il suo lavoro e non rinunciare quindi a nulla.