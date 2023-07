Giacomo Giorgio, tutto pronto per uno spin-off dedicato a Ciro: le sue parole fanno impazzire i fan

L’attore Giacomo Giorgio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del personaggio di Ciro Ricci: fan già in tilt.

Giacomo Giorgio è uno dei volti delle fiction italiane più amati del momento. Il prossimo anno farà anche il suo ritorno da protagonista in quanto è stato aggiunto al cast della nuova stagione della fiction Doc – Nelle tue mani al fianco di Luca Argentero e Matilde Gioli.

Questo però non è il suo unico impegno in quanto in queste ore è tornato sul set della fiction che gli ha regalato il successo ossia Mare Fuori.

Ancora una volta il noto attore presterà il suo volto al personaggio di Ciro Ricci in alcuni flashback.

Lo stesso attore però di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto impazzire del tutto i fan ma vediamo di cosa si tratta.

Giacomo Giorgio, il successo come Ciro Ricci: il ritorno

L’attore ha preso parte alla prima stagione di Mare Fuori nei panni di Ciro Ricci ossia uno dei grandi protagonisti. Nonostante il ruolo di antagonista, il pubblico si è subito affezionato a lui ed al suo personaggio. Per questo motivo la morte di Ciro al termine della prima stagione ha scatenato il pubblico. Gli autori non hanno però cancellato del tutto il suo personaggio nelle stagioni successive.

In tutti questi anni Ciro ha fatto il suo ritorno ogni volta nello show come fantasma o flashback. La stessa cosa accadrà anche nella quarta stagione della fiction e proprio in questi giorni l’attore è tornato sul set per le riprese. A tal proposito sono arrivate in queste ore delle dichiarazioni dell’attore in merito al suo personaggio che hanno fatto impazzire i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Ciro Ricci, uno spin-off su di lui: parla l’attore

Il profilo Instagram SuperGuidaTv ha riportato alcune recenti dichiarazioni del noto attore. In merito al personaggio con cui ha conquistato tutti, Giacomo ha rivelato: “Dentro Ciro vive un pezzo di me e viceversa. Un ruolo talmente tridimensionale che mi piacerebbe venisse approfondito con uno spin-off“. A quanto pare l’attore ha deciso di lanciare un messaggio al regista in quanto convinto delle tante sfaccettature del suo personaggio.

Le sue parole hanno inevitabilmente infiammato gli utenti social ed il pubblico della fiction che da tempo chiede un suo ritorno. Secondo la maggior parte dei fan, il ritorno di Ciro in una serie dedicata solo a lui potrebbe essere una mossa vincente vista la sua uscita di scena prematura dalla fiction principale.