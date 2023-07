Re Carlo nella bufera, questa volta i cittadini sono furiosi: tutto per una questione di soldi

Re Carlo è finito nel mirino della stampa inglese e dei suoi sudditi a causa di una richiesta shock: cosa sta succedendo.

Da ormai diversi anni Re Carlo deve occuparsi di diverse polemiche. Fino a qualche mese fa si è occupato di problemi soprattutto dal punto di vista familiare e quindi privato. Nell’ultimo periodo si è però trovato gestire questioni ben più spinose.

Da quando infatti è salito al trono i suoi compiti sono aumentati ma soprattutto si è ritrovato a dover gestire più di una crisi. Prima quella di Governo poi quella relativa al clero inglese ed adesso deve affrontare un clamoroso rischio che proviene dai sudditi.

Stando infatti ad alcune indiscrezioni il Re potrebbe fare una richiesta in denaro in grado di scatenare la furia degli inglesi.

Re Carlo, nuove questioni da affrontare: la richiesta shock

Un tema molto caldo che si è ritrovato a dover gestire Carlo nella sua nuova posizione è senza dubbio quello legato all’inflazione. Il costo della vita e le spese sono quindi aumentate e andranno fatti dei sacrifici. A quanto pare però sua maestà ha deciso di rimediare a questo problema con una richiesta del tutto inaspettata.

Stando a quanto riferito dal tabloid inglese The Guardian, il re sembra deciso a chiedere un aumento delle tasse fino al 46%. Di questa una percentuale andrebbe a rifornire la cassa per la Sovvenzione annua dovuta dai cittadini a sua maestà. Una richiesta clamorosa considerate le cifre shock di cui stiamo parlando ma vediamo nel dettaglio cosa cambierebbe per tutti i coinvolti.

Re Carlo, il tema dell’inflazione: come cambierebbero le cifre

In questo momento la corona inglese incassa circa 86 milioni di sterline ossia circa 99 milioni di euro. Una cifra che incasserà in questo 2023 ed anche il prossimo anno. In caso di aumento delle tasse alla cifra indicata, i guadagni della corona andrebbero ad aumentare in modo considerevole nel 2025. Secondo alcuni dati la corona guadagnerebbe 125 milioni di sterline ossia poco più di 144 milioni di euro.

Un aumento già importante ma che andando avanti, quindi guardando anche al 2026, andrebbe ad accrescere ulteriormente. Parliamo di dati e numeri non da poco considerata la situazione attuale in cui riversa l’Europa e quindi anche l’Inghilterra. Per questo motivo la richiesta del Re ha già scatenato qualche polemica e potrebbe essere accolta con malumore dal popolo. Questo anche perché negli ultimi anni la speranza è sempre stata quella di veder tagliare non aumentare.