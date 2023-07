Belen Rodriguez, ormai è davvero finita: è corsa tra le braccia di un altro (che non è Elio)

Nuovo clamoroso colpo di scena per la nota conduttrice Belen Rodriguez: non è ancora del tutto finita per lei.

Belen Rodriguez è tornata di recente nell’occhio del ciclone e per ben due motivi. Il primo legato alla sua vita privata in quanto è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con un uomo che però non è Stefano De Martino.

Foto che hanno confermato l‘ennesima crisi matrimoniale tra i due che proprio non sembrano trovare pace.

Allo stesso tempo però per la conduttrice non sono arrivate buone notizie dal punto di vista lavorativo. La Rodriguez è infatti finita fuori dalla programmazione della prossima stagione televisiva di casa Mediaset dopo tanti anni di collaborazione.

Per lei però sembrerebbe non essere finita del tutto in quanto una clamorosa indiscrezione ha rivelato quale potrebbe essere la sua nuova destinazione.

Mediaset, la decisione shock su Belen: fuori da tutto

Alcune settimane fa è andata in scena la consueta presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva di casa Mediaset. In diretta Pier Silvio Berlusconi ha confermato il mancato ritorno della Rodriguez che non sarà quindi al timone della nuova edizione di Tu Si Que Vales e nemmeno alla guida de Le Iene. Una doppia esclusione che ha fatto particolarmente rumore tra il pubblico.

Dopo le tante ipotesi formulate, la stessa Belen è intervenuta per fare chiarezza. La conduttrice ha voluto prima precisare di non essere stata cacciata ma di essere andata via di sua spontanea volontà. In un secondo momento ha poi rivelato di avere tanti progetti su cui lavorare ed una clamorosa indiscrezione sembrerebbe adesso confermarlo.

Belen Rodriguez, i piani per il futuro: l’ultima indiscrezione

Dopo la notizia della sua esclusione dalla Mediaset in molti si sono chiesti dove Belen andrà a partire dal prossimo mese di settembre. La nota conduttrice potrebbe in realtà seguire l’esempio di alcuni suoi illustri colleghi e si tratta di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Stando infatti a quanto riferisce il portale Dagospia, la Rodriguez potrebbe collaborare con il canale Discovery.

In merito si legge: “È una showgirl notissima. Ha lasciato ben due programmi di successo a Mediaset e si parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery“. Pochi dettagli quindi e tutto ancora da vedere e da confermare ma questa indiscrezione sembra comunque un indizio di come per la conduttrice non sia ancora arrivata la parola fine almeno per quanto riguarda i suoi progetti lavorativi futuri.