Federica Panicucci, la notizia peggiore è appena arrivata: non la rivedremo molto presto

Brutte notizie per la conduttrice Federica Panicucci che a quanto pare dovrà ritardare il suo ritorno in televisione.

In vista della prossima stagione televisiva ci saranno degli importanti cambiamenti anche in casa della rete televisiva Mediaset.

Alcuni volti noti sono già stati allontanati e non torneranno in onda come di consueto mentre altri sono già stati confermati.

Tra questi anche la conduttrice Federica Panicucci che farà il suo ritorno al timone di Mattino 5 nonostante per diverse settimane si è ipotizzata una sua uscita di scena.

La padrona di casa del noto talk del mattino sarà ancora lei ma in queste ore è arrivato un clamoroso aggiornamento. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e cosa ha deciso la rete televisiva in merito.

Federica Panicucci, il suo ritorno al timone di Mattino 5: i dettagli

Il prossimo mese di settembre nel mattino di Canale 5 ci sarà ancora spazio per il noto talk. Confermato al timone del format il giornalista Francesco Vecchi che farà da spalla ancora una volta alla conduttrice Federica Panicucci. I due hanno messo a segno ascolti vincenti in tutti questi anni e sembrano intenzionati a replicare anche in futuro.

In questa storia vi è però adesso un piccolo dettaglio che potrebbe infastidire e non poco la Panicucci che in realtà sperava di ottenere il timone di Pomeriggio 5. Dopo aver perso questa occasione rischia infatti di tornare in onda con l’appuntamento del mattino in leggero ritardo a causa di un piano ben studiato dai vertici della Mediaset.

Mediaset, le ultime decisioni per settembre: cambia il calendario

Il portale Dagospia ha fatto il punto sul calendario che prenderà il via con l’inizio della prossima stagione televisiva. Per quanto riguarda Pomeriggio 5, la rete sta valutando la possibilità di far partire il format in leggero anticipo per permettere alla nuova conduttrice Myrta Merlino di fidelizzare il pubblico prima di scontrarsi con La Vita in Diretta di Alberto Matano. In questo caso quindi l’ipotesi è di dare il via alla nuova edizione il prossimo lunedì 4 settembre.

Opposta invece la valutazione per quanto riguarda il mattino di Canale 5. Considerati infatti gli ottimi ascolti di Morning News, la rete vorrebbe allungare la messa in onda del talk con al timone Simona Branchetti. Il format potrebbe così andare in onda per ulteriori due settimane e questo vuol dire costringere la Panicucci a fare i conti con un ritorno in onda con un leggero ritardo sulla tabella di marcia.