Fiorello, l’addio fa davvero male: purtroppo non poteva andare in altro modo

Il conduttore Fiorello è finito al centro di un giallo clamoroso e che sembra mettere fine ad ogni speranza per il pubblico.

Alcuni giorni fa la Rai ha presentato i dettagli del palinsesto della prossima stagione televisiva. In merito i vertici della rete hanno rivelato di due casi ancora aperti ossia il martedì sera orfano di Cartabianca e Barbara Berlinguer ed in aggiunta il caso Fiorello.

Il conduttore durante la precedente stagione si è occupato di una vincente edizione dell’appuntamento mattutino con Viva Rai 2. Il format ha messo a segno tutta una serie di dati record ma allo stesso tempo è finito più volte al centro della polemica.

A tal proposito il conduttore in queste ore ha fatto alcune rivelazioni che mettono in agitazione il pubblico ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Viva Rai 2, le ultime polemiche: cosa potrebbe accadere

Quando è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Viva Rai 2, il conduttore ha lasciato il pubblico con un punto interrogativo. Fiorello ha rivelato di una seconda stagione a rischio a causa di alcuni problemi con i condomini stufi del rumore all’alba causato da tecnici e pubblico. I vertici della rete hanno poi comunicato di una trattativa aperta con i condomini e qui è arrivato il colpo di scena.

Alcune recenti indiscrezioni hanno infatti rivelato di una possibile offerta economica che la rete avrebbe fatto ai cittadini. Una clamorosa ipotesi subito smentita dai vertici della rete Rai ed anche dallo stesso conduttore che di recente ha rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni sul futuro del format.

Fiorello, le sue parole su Viva Rai 2: gli scenari futuri

Come riportato da Pipol Tv, il conduttore attraverso il suo profilo social ha deciso di provare a fare chiarezza su questa situazione. Fiorello ha smentito della proposta economica ed ha rivelato come in questi giorni siano state fatte alcune strumentalizzazioni in merito. Inoltre ha fatto una importante precisazione ed ha rivelato che se Viva Rai 2 andrà in onda non si farà di certo in Via Asiago.

Un fulmine a ciel sereno che in queste ore ha fatto disperare il pubblico visto che si tratta della storica via che ospita il palazzo di Radio Radio. Allo stesso tempo però queste parole sono comunque una piccola apertura al ritorno del format il prossimo mese di novembre. Secondo quanto riferisce il portale TvBlog in tal senso sarebbero al vaglio della dirigenza della nota rete televisiva due location alternative.