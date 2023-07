Stefano De Martino via dall’Italia, la drastica decisione dopo il tradimento: svelata la sua nuova destinazione

Fuga dall’Italia per il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino dopo il bruciante tradimento: ecco dove è andato.

Giorni complicati per Stefano De Martino sia dal punto di vista professionale che privato. Per quanto riguarda il lavoro, i suoi format sono quasi tutti ancora bloccati e potrebbe quindi fare il suo ritorno in onda solo nel corso della seconda parte della prossima stagione televisiva.

Dal punto di vista privato si è invece ritrovato a dover gestire un vero e proprio terremoto. In questi giorni il conduttore ha infatti scoperto di un tradimento ai suoi danni da parte della moglie e showgirl Belen Rodriguez.

Un brutto colpo che a quanto pare non ha preso benissimo ed è per questo che ha scelto di prendere subito un aereo per lasciare l’Italia.

Belen Rodriguez, il tradimento ai danni di Stefano: i dettagli

Il rapporto tra Stefano e Belen è sempre stato particolarmente turbolento. I due si sono più volte lasciati e ripresi tanto da non smettere mai di stupire chi li segue da anni. Dopo l’ennesima pausa e la nascita della seconda figlia di Belen, la conduttrice ha deciso di lasciare Antonino Spinalbese per tornare con il marito. La loro storia ha per mesi appassionato il pubblico ma non è finita come speravano.

In questi giorni infatti non è passata inosservata la mano di Stefano che si è presentato ad alcuni eventi senza fede. Così come ha fatto rumore la decisione di Belen di togliere tutte le foto con De Martino dai suoi social e non è finita qui. In questi giorni sono infatti state diramate le foto della conduttrice in compagnia di Elio ossia il suo nuovo compagno. Un tradimento che a quanto pare Stefano ha preso davvero male.

Stefano De Martino, la reazione dopo lo shock: i dettagli

Alcune segnalazioni arrivate in questi giorni sembrano confermare il momento difficile del conduttore che dal canto suo continua a non rilasciare dichiarazioni in merito. De Martino sembra deciso ad affrontare questo momento da solo o meglio in compagnia di suo figlio Santiago, nato proprio dal suo matrimonio con Belen. L’ex ballerino sui social ha pubblicato una foto particolare in cui si vedono due biglietti per Disneyland.

Stando anche ad alcuni video che ha pubblicato su Instagram, il conduttore ha a quanto pare scelto una fuga in Francia. Questo mentre Belen per evitare i paparazzi sotto casa si è stabilita per alcuni giorni in un hotel di lusso in quel di Milano mentre Luna è con suo padre Antonino. Un vero terremoto quindi che ha coinvolto davvero tutti.