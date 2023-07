Sabrina Ferilli fuori controllo, urla e panico in studio: scontro senza precedenti con la concorrente

L’attrice Sabrina Ferilli protagonista di una lite furiosa nello studio di Tu Si Que Vales: i dettagli delle prime indiscrezioni.

Come accade da ormai diversi anni, l’attrice Sabrina Ferilli sarà ancora una volta nello studio di Tu Si Que Vales. La collega ed amica Maria De Filippi ha deciso di affidarle di nuovo il ruolo di rappresentante della giuria popolare.

Ancora una volta dovrà quindi monitorare l’opinione del muro composto da 100 persone che avranno il potere di cambiare anche le sorti dei vari concorrenti che decideranno di mettersi in gioco.

A tal proposito hanno già preso il via le prime registrazioni che a quanto pare hanno già regalato alcuni colpi di scena ma vediamo cosa viene fuori.

Tu Si Que Vales, i primi dettagli: una lite shock

Di recente sono emersi i dettagli delle prime registrazioni del noto show del sabato sera di Canale 5. Protagonisti in studio non solo i conduttori e i membri della giuria ma a quanto pare anche alcuni concorrenti hanno già lasciato il segno. In particolare, SuperGuidaTv ha rivelato di un momento di alta tensione in studio.

Stando ad alcune indiscrezioni ci sarebbe stato infatti un durissimo scontro in studio con un concorrente no vax, negazionista e convinto che la Terra sia piatta. A quanto pare alla lite hanno preso parte tutti, compreso il pubblico che ne ha a gran voce chiesta l’immediata esclusione e non è finita qui. Secondo quanto riferisce il noto portale ci sarebbe anche stata una durissima lite tra una concorrente e la Ferilli.

Sabrina Ferilli, lo scontro con la concorrente: come sono andate le cose

Il noto portale online ha quindi rivelato di una lite con protagonista la Ferilli. A quanto pare la nota attrice si è scontrata con una signora arrivata in studio con un compito molto particolare. La donna in questione ha ripetuto più volte all’attrice le posizione del kamasutra per insegnargliele e permetterle di metterle in pratica. Questo comportamento ha infastidito e non poco l’attrice che quindi è esplosa.

Una lite particolare e questo anche perché alla fine si è rivelato essere uno scherzo. Giovannino e Maria De Filippi hanno infatti architetto questo scherzo ai danni dell’attrice per mesi ed alla fine sono riusciti a metterlo in atto. Un episodio che ha a quanto pare divertito il pubblico in quel momento presente in studio. Non resta però che attendere la messa in onda della puntata a settembre per vedere come sono andate davvero le cose.