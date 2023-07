Dramma Pierpaolo Pretelli, il colpo in testa e la corsa in ospedale: come sta adesso

Brutto incidente in campo per l’influencer Pierpaolo Pretelli costretto ad una corsa verso l’ospedale: come sta adesso.

Pierpaolo Pretelli è uno dei volti noti più amati dal pubblico italiano grazie anche alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality gli ha senza dubbio cambiato la vita visto che ha conosciuto il suo grande amore Giulia Salemi ed ha dato il via ad una carriera ricca di successi e soddisfazioni.

Inoltre, Pretelli è in poco tempo divenuto uno dei volti noti più seguiti soprattutto sui social. In queste ore però proprio i fan si sono ritrovati a dover fare i conti con una foto che ha fatto scattare l’allarme. Pierpaolo si è infatti fotografato su di una barella al pronto soccorso ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e come sta adesso.

Pierpaolo Pretelli, l’incidente in campo e la corsa in ospedale: episodio shock

Il noto influencer da diversi anni ormai è impegnato in vari campi quali quello dello spettacolo e della musica come dj. Il suo calendario è fitto di appuntamenti ma di recente ha deciso di dedicare una giornata al sociale. Pretelli ha infatti scelto di prendere parte alla consueta Partita del Cuore organizzata questa volta per coloro che hanno perso tutto con l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

L’ex gieffino è sceso in campo con la maglia della Golden Team e nel ruolo di portiere. La sua partita però è durata davvero pochi minuti in quanto è stato colpito alla testa dall’avversario Max Angioni mentre questi si trovava nei pressi della porta per fare goal. Pretelli si è accasciato al suolo salvo rialzarsi dopo pochi minuti per andare in ospedale.

Pierpaolo Pretelli, gli esami dopo l’infortunio: come sta adesso

Pretelli si è quindi rialzato dopo l’infortunio ma il colpo preso alla testa lo ha costretto comunque ad una corsa in ospedale per fare tutti gli accertamenti del caso ed escludere qualsiasi risvolto negativo. Pierpaolo però non avrebbe a quanto pare riportato danni anche perché è stato lui ad aggiornare i fan su Twitter: “Tranquilli è stata solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare. Dal pronto soccorso di Rimini è tutto…“.

L’influencer è parso sorridente e comunque sereno. Una conferma del fatto che non ci sono stati danni gravi alla sua persona, solo un grande spavento anche per i fan che hanno chiesto all’ex gieffino di tenerli informati nel corso delle prossime ore.