Rai, spunta il vero motivo sulla sua esclusione: “Non c’entra la sua età” | Scoppia il caso

Scoppia un nuovo caso tra gli uffici della rete televisiva Rai dopo la clamorosa esclusione di una protagonista.

Sono mesi difficili in casa della rete televisiva Rai alle prese ormai con diverse questioni ancora aperte. Alcune settimane fa si è ritrovata a gestire la fuga di alcuni volti noti ed amatissimi. Allo stesso tempo i vertici si sono ritrovati al centro delle polemiche a causa di alcuni ritorni shock.

Una storia che rischia però di non finire qui in quanto in questi giorni le dichiarazioni di un conduttore hanno aperto un nuovo caso. Una questione che sembrava essere stata risolta ma che in queste ore è invece drasticamente peggiorata ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e gli ultimi sviluppi del caso

Rai, il caso Pino Insegno: cosa è successo

Da diversi mesi ormai fa discutere l’arrivo del conduttore Pino Insegno nella grande famiglia della rete televisiva di Viale Mazzini. Questo a causa soprattutto del suo legame con Giorgia Meloni e quindi l’attuale Governo. Nonostante le polemiche, la rete ha comunque deciso di affidare a lui il timone de L’Eredità e di una nuova edizione de Il Mercante in Fiera.

Subito dopo l’annuncio sono arrivate le prime parole di Insegno che ha parlato del ruolo della Gatta Nera e della decisione di non affidarsi più ad Ainett Stephens a causa della sua età. Parole che sia il pubblico che la diretta interessata hanno giudicato inaccettabili e si è scatenato un botta e risposta. Un situazione che adesso però rischia di peggiorare in quanto il motivo dietro l’esclusione dell’influencer non ha a quanto pare niente a che fare con l’età.

Ainett Stephens, la verità sulla sua esclusione: il motivo shock

L’esclusione di Ainett ha fatto rumore e quindi il portale DavideMaggio ha deciso di approfondire la questione. Stando ad alcune indiscrezioni la vera motivazione dietro questa decisione non è l’età. In merito il noto sito ha rivelato: “Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su Onlyfans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità“.

Una versione della storia leggermente diversa da quella raccontata da Insegno che intanto ha fatto nuove rivelazioni. A quanto pare infatti la rete alla fine ha deciso di eliminare del tutto il personaggio e di sostituirlo con quello della Carta Nera. Non è dato sapere se ci sarà comunque un nome noto che dovrà prestare il proprio volto a questo ruolo.