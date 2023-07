Maria De Filippi, il retroscena sul suo ritorno a lavoro dopo la scomparsa di Costanzo: sgomento in studio

Spunta un retroscena sul ritorno a lavoro di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo: come sono andate le cose.

Gli ultimi mesi non sono stati di certo semplici per Maria De Filippi. Lo scorso mese di febbraio la conduttrice si è infatti ritrovata a dover fare i conti con un fulmine a ciel sereno ossia la scomparsa del suo compagno di vita Maurizio Costanzo.

Dopo i funerali ed alcuni giorni di pausa, la conduttrice è tornata al suo posto ed al timone dei suoi format più amati ossia il dating show Uomini e Donne e il talent Amici. La De Filippi ha poi portato avanti entrambi i format fino alla fine ed ora è concentrata su Temptation Island.

Sul suo ritorno a lavoro viene fuori però adesso un retroscena raccontato da chi si è ritrovato a vivere quel momento in prima persona.

Maria De Filippi, il suo ritorno a lavoro: parlano loro

Lo scorso 24 febbraio è arrivata la notizia della scomparsa di Costanzo come un fulmine a ciel sereno. La conduttrice si è ritrovata in fretta e furia ad organizzare i funerali e per diversi giorni ha scelto di chiudersi nel suo dolore e dedicarsi a se stessa. Dopo alcuni giorni di stop è poi tornata a lavoro prima durante la registrazione di Amici e poi quella di Uomini e Donne.

La conduttrice ha annunciato di essere tornata a lavoro proprio come il suo compagno di vita le ha insegnato. All’inizio però non è stato semplice e lo confermano alcune dichiarazioni di due ex protagonisti di Uomini e Donne ossia la coppia formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Uomini e Donne, le parole di Lavinia e Alessio: come sono andate le cose

La coppia ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista ai microfoni di Fanpage. Nel dettaglio Lavinia ha rivelato: “Ricordo benissimo quella puntata e c’era un clima diverso. Ricordo che parlavo con Chiara e le dicevo: “Ma adesso dobbiamo scendere lì e parlare di stupidaggini…”. Ovviamente in confronto a quello che stava vivendo Maria. Mi sentivo davvero una stupida ed invece ci hanno detto che la chiave era quella di fare come se niente fosse“.

Una versione confermata da Alessio: “Ho avuto lo stesso pensiero, mi sentivo un po’ irrigidito. Abbiamo avuto la conferma della professionalità di Maria“. I due hanno poi rivelato del ruolo chiave avuto da Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno aiutato il clima in studio.