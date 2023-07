Bianca Berlinguer, colpo troppo duro da sopportare: proprio lei le ha soffiato il posto in tv

Nuove indiscrezioni sull’addio della conduttrice Bianca Berlinguer alla rete Rai: ecco chi si prepara a prendere il suo posto.

La conduttrice Bianca Berlinguer è stata per anni un volto storico della rete televisiva Rai.

Nonostante i tanti successi messi a segno negli anni ha però scelto di lasciare l’azienda per collaborare con la concorrenza.

Dal prossimo mese di settembre sarà infatti un volto della Mediaset con ben due programmi. Nel dettaglio sarà la padrona di casa di un format in prima serata ed un appuntamento pre serale che dovrà però dividere con il collega Nicola Porro.

Il suo addio ha lasciato quindi un posto libero in prima serata su Rai 3 ossia quello del martedì. In questi giorni sono stati fatti i nomi di diversi possibili sostituti con un nome che adesso sembrerebbe essere in netto vantaggio.

Bianca Berlinguer, braccio di ferro in Rai: la conduttrice in vantaggio

In questi giorni ha quindi fatto discutere l’addio della Berlinguer e soprattutto il lavoro della Rai da tempo alla ricerca di una sostituta. In tal senso sono stati formulati diversi nomi ed alcuni anche particolarmente noti. Con il passare del tempo la lista di nomi si è poi ridotta a due profili in particolare. Da un lato il ritorno di Massimo Giletti voluto da Matteo Salvini, dall’altro Peter Gomez proposto invece da Giuseppe Conte.

Due nomi che però non sembrano mettere d’accordo tutti e per questo i vertici a quanto pare si sono decisi a cercare delle ulteriori alternative. A tal proposito in queste ore è emerso un nuovo profilo che potrebbe invece convincere tutti i coinvolti e si tratta di Nunzia De Girolamo.

Nunzia De Girolamo, promozione in arrivo: i dettagli

Secondo quanto riferisce ANSA, i vertici della rete televisiva di Viale Mazzini sarebbero finalmente arrivati ad una conclusione per il futuro del martedì sera. Questa importante fascia oraria potrebbe infatti essere assegnata a Nunzia De Girolamo che da diversi anni è un volto che piace ai vertici. Secondo ulteriori indiscrezioni, il nuovo talk della conduttrice dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo mese di ottobre

La De Girolamo sembra mettere d’accordo tutti e resta comunque un volto vincente della rete. Durante la scorsa stagione televisiva si è occupata in seconda serata del format Ciao Maschio. Inoltre, la rete ha deciso di affidarle anche l’appuntamento con Estate in Diretta nel pomeriggio di Rai 1. Due format con cui ha messo a segno dei dati di ascolto vincenti e che adesso potrebbero rivelarsi il suo asso nella manica.