Belen Rodriguez rompe il silenzio su De Martino: “Ci vuole una pausa…” | La verità è uscita dalla sua bocca

Belen, la splendida showgirl argentina, improvvisamente rompe il silenzio su Stefano. Ha parlato di pausa e non solo. La verità che non ti aspetti.

Un anno fa esatto erano il ritratto della vera felicità. Non per nulla donavano tanti scatti e video sui Social della loro ritrovata serenità di coppia, durante le vacanze estive. Le prime avvisaglie e i primi avvistamenti che facevano pensare a una reunion c’erano già state/i qualche mese prima ma da quando è cominciato lo stop televisivo per entrambi per via dell’estate, ne abbiamo avuto la conferma definitiva.

Grande poi è stata la gioia dei rispettivi fan di appurare che non era stato l’ennesimo fuoco di paglia tra di loro visto che anche per tutto l’autunno- inverno si sono mostrati uniti, complici e super innamorati. Pian piano però, a partire dalla tarda primavera le foto insieme sui rispettivi Profili Instagram hanno iniziato a scomparire. E così sì è incominciato a presagire il peggio.

Successivamente lei è riapparsa al suo fianco anche durante la festa per lo scudetto del Napoli. Nel frattempo hanno incominciato a farsi sempre più forti, per non dire quasi violente, le voci che volevano Belen fuori dalle Iene e da Tu si que vales. E qualche giorno dopo si è iniziato a mormorare che stesse per finire per lei l’esperienza a Mediaset. E così è in effetti stato.

Belen Rodriguez, ora rompe finalmente il silenzio su Stefano

Ovviamente grande è stata la delusione che i suoi fan hanno provato nel leggere la conferma anche tramite una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram della splendida diva argentina. In essa ringraziava la Rete del Biscione per i tanti anni che aveva passato in Azienda e in particolare ha voluto rivolgere un sentito grazie a Maria De Filippi.

Tuttavia nel fare codesti ringraziamenti non ha parlato di addio ma di arrivederci. Sta di fatto che mentre lei dava il triste annuncio, lui, il bravo e carismatico Stefano De Martino, era stato super confermato in Rai dove da qualche anno è lanciatissimo come showman. E in quel mentre si sono fatte pure più forte le voci di una nuova crisi tra di loro che in effetti c’è. Ora Belen ha parlato di pausa.

” Ci vuole una pausa”, le forti dichiarazioni della diva argentina

” La monogamia? Secondo, me a volte , si dovrebbe fare una pausa. Perché no? E’ un’idea”, aveva rivelato mesi fa durante una sua ospitata alle Iene Off. Si tratta ovviamente di una dichiarazione molto forte e in molti si chiedono se non fosse da vedersi oggi come una forma di avvertimento nei confronti di Stefano che, secondo Fabrizio Corona, sarebbe stato troppo preso dal lavoro.

L’ex re dei paparazzi su Telegram ha raccontato di alcune confessioni rilasciate dalla sua celebre ex che gli ha fatto un giorno che si sono incontrati. A quanto pare lei non era soddisfatta della sua vita matrimoniale e aveva fatto intendere di sentirsi trascurata. Lui pensava solo al lavoro e quando tornava a casa, pensava solamente a riposare. Ora lei è volata tra le braccia di Elio. La favola è finita.