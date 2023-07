Barbara D’Urso, attacco clamoroso a Mediaset: “Mi hanno chiesto loro di farlo” | Cosa succedeva dietro le quinte

La conduttrice Barbara D’Urso ha rilasciato nuove dichiarazioni sul suo addio alla Mediaset: spunta un retroscena scottante.

Le ultime settimane sono state ricche di colpi di scena in casa della rete televisiva Mediaset. I vertici hanno infatti deciso di fare grandi cambiamenti in vista della prossima stagione. Rientrano in questa categoria gli addii di alcuni dei volti più amati e storici.

Uno di questi è senza dubbio Barbara D’Urso che a settembre non farà ritorno al timone del consueto appuntamento con Pomeriggio 5.

Come rivelato dai vertici della rete, la conduttrice è stata tagliata fuori dalla programmazione e questa notizia ha scatenato il caos.

Non solo il pubblico non è parso soddisfatto della decisione ma anche la conduttrice non se lo aspettava e di recente è tornata sull’argomento.

Mediaset, l’addio della D’Urso: scoppia la polemica

Quando la Mediaset ha comunicato l’addio della D’Urso ha parlato di una decisione presa di comune accordo con la diretta interessata. Dal canto suo la conduttrice ha invece rivelato di essere stata fatta fuori in quanto i vertici considerano il suo modo di lavorare non consono alla rete. Non a caso la sua sostituta Myrta Merlino ha parlato del format sottolineando come sarà completamente diverso dalla versione precedente.

Le sue parole non sono piaciute alla D’Urso che di recente è tornata sull’argomento per fare chiarezza sul suo punto di vista. Nel farlo ha però fatto anche una precisazione che rischia di mettere nei guai la stessa rete televisiva ma vediamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso, le sue dichiarazioni sulla Mediaset: cosa è successo

Di recente la conduttrice è stata ospite di Marateale e qui ha affrontato il suo addio alla Mediaset. Il giornalista Giuseppe Candela ha riportato alcune sue dichiarazioni sul suo modo di lavorare in televisione: “Pensano sia l’unica a fare un tipo di tv. Ho fatto trasmissioni in cui c’erano cose buffe, divertenti, estreme ma sempre perché sottolineo mi venivano chieste. Non è che la mattina decidevo di fare un certo tipo di televisione ma questa è un’altra storia”.

La conduttrice ha quindi sottolineato come quanto accaduto in questi anni nel suo salottino era concordato con la rete che a quanto pare adesso invece sembra aver cambiato idea. Una storia scoppiettante ed in grado di regalare clamorosi colpi di scena ogni giorno. Non resta che attendere la messa in onda dei primi appuntamenti ed i relativi ascolti per scoprire chi ha ragione in tutta questa storia.