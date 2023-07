Vanessa Incontrada, le sue parole non lasciano più dubbi: come stanno le cose con il suo compagno

L’attrice Vanessa Incontrada ha finalmente fatto il punto sulla sua relazione con lo storico compagno: tutta la verità.

Vanessa Incontrada è un nome amatissimo dal pubblico italiano. In questi anni sono milioni i telespettatori che si sono appassionati a lei come attrice ma anche come conduttrice.

In questi anni ha prestato il volto a personaggi divenuti iconici ed è salita su alcuni dei più importanti palchi della televisione italiana come quello del format Zelig.

Di recente però è finita nell’occhio del ciclone per un altro motivo e legato soprattutto alla sua vita sentimentale a causa di una presunta crisi con il suo storico compagno.

Vanessa Incontrada, la sua vita sentimentale: l’ultimo colpo di scena

Della vita sentimentale della nota conduttrice si sa in realtà da sempre molto poco. Questo perché nonostante i tanti flirt che le sono stati attribuiti, da ormai 15 anni è sentimentalmente impegnata con lo stesso uomo. Si tratta dell’imprenditore Rossano Laurini da cui ha avuto suo figlio Isal venuto alla luce dopo meno di un anno dal loro primo incontro.

I due non si sono mai lasciati fino a pochi mesi fa ossia quando la stessa conduttrice ha annunciato una pausa di riflessione. Da quel momento in poi della coppia non si è saputo più nulla ed in molti si sono chiesti se dopo quella pausa sono tornati insieme o se si sono detti addio per sempre. In tal senso però ci sono alcune recentissime dichiarazioni della stessa Incontrada che sembrano chiarire una volta per tutte come stanno le cose tra i due.

Vanessa Incontrada, la rivelazione sul suo compagno: come stanno oggi

La nota conduttrice spagnola naturalizzata italiana è stata di recente ospite di Diletta Leotta nel suo podcast in cui affronta il tema della maternità. La Incontrada ha affrontato alcuni temi caldi in merito ed ha anche parlato del ruolo del padre. In merito al rapporto di suo figlio con Laurini ha rivelato: “Sono molto felice del rapporto che ha con suo padre, sono una che tifa e mi piace questo rapporto tra maschi. Sento però che il punto di riferimento in tante cose sono io”.

La Incontrada ha poi aggiunto un dettaglio non da poco: “Mi piacerebbe molto avere un altro figlio ma adesso vediamo…mi piacerebbe“. Queste parole sulla voglia di diventare madre e sul rapporto tra Laurini ed il loro primogenito sembrano confermare come la crisi di coppia sia ufficialmente rientrata per la gioia di tutti i coinvolti.