Maria De Filippi, carabinieri in studio e arresto in diretta: la portano via a forza

Nel talent show più seguito di sempre, è accaduto un episodio incredibile: i carabinieri sono entrati in studio con un mandato di cattura.

La televisione italiana negli anni ci ha regalato milioni di episodi inusuali, che inevitabilmente hanno fatto chiacchierare il pubblico da casa, tanto da confondere le idee su cosa sia realmente vero o semplicemente frutto di finzione. Come dimenticare gli innumerevoli Festival di Sanremo dove lo scandalo è all’ordine dell’Ariston, ma anche episodi di veri e propri litigi nei reality più famosi in Italia.

La cara e paziente Maria De Filippi conosce bene il suo privilegio di avere al timone diversi format, ma d’altrocanto sa anche quanto sia difficile mantenere la calma davanti ad atteggiamenti scorretti o comunque imbarazzanti, quando l’educazione in diretta tv deve rimanere alta.

Ricorderemo sicuramente di quando si trovò a dover cacciare un concorrente di Uomini e Donne che strattonò una collaboratrice, il tutto visto e riportato dall’opinionista Gianni; nonostante ciò, la donna non è mai mancata di eleganza, dimostrando in ogni circostanza la sua professionalità.

Oggi invece parleremo di Amici, o meglio, Saranno Famosi, che sin dagli inizi del 2000 ha come scopo quello di formare e dare una grande opportunità ai giovani talentuosi. Il format, storicamente guidato da Maria De Filippi, è stato il luogo in cui un’allieva è stata protagonista di un episodio davvero incredibile, dove il corpo dei carabinieri è entrato di forza in studio.

L’arresto in studio: Maria De Filippi sotto shock

Questo episodio vede come protagonista Lorella, giovanissima ballerina che aspirava ad entrare nella scuola più famosa d’Italia.

Purtroppo però, questo sogno è stato destinato ad interrompersi ben presto, visto che durante la sua esibizione, i carabinieri entrarono di soprassalto in studio, dove la ragazza venne prelevata di forza. Questo è l’inizio del cinepanettone di Boldi e De Sica.

Maria De Filippi al cinema

Solo il pensiero che Maria De Filippi, regina delle conduzioni Mediaset, possa aver preso il ruolo d’attrice, un po’ suona inusuale, ma in realtà così è stato. Nonostante ciò, non si è mai staccata dal suo ruolo da conduttrice, neanche durante le riprese. Nel 2002 infatti, Maria De Filippi ha preso parte al cast di Natale sul Nilo.

La trama vede come protagonista Enrico Ombroni, interpretato da Massimo Boldi. L’uomo è un generale dei carabinieri, nonché padre di una figlia di 15 anni che sogna sin da piccola di fare la ballerina. La ragazza coltiva una passione così grande da riuscire a partecipare alle selezioni di Saranno Famosi (quello che adesso è Amici). Il film è inizialmente ambientato in studio e a condurre è proprio Maria De Filippi che sotto shock dall’arrivo dei carabinieri, tenta invano di proteggere la ragazza. Nulla da fare, Lorella viene arrestata dal padre e per Maria invece, non ci sono state più apparizioni sul grande schermo.