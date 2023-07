Francesco Totti, dopo un anno rivela la vomitevole verità su Ilary Blasi: ogni giorno me lo faceva

Dopo tante accuse e diffamazioni, Francesco Totti decide di raccontare la verità sulla loro rottura: “Avevo detto che non avrei parlato”.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata per diverso tempo oggetto di gossip. Ancora oggi le riviste non cessano di parlarne, complice il fatto che i due fino a poco tempo fa hanno battagliato su chi si sarebbe appropriato dei beni condivisi. Dalla scuola di calcio di Totti, successivamente intestata alla moglie per poi tornare al proprietario, fino ad arrivare a quei chiacchieratissimi Rolex che sembrano essere ad oggi condivisi a giornate, come fossero figli. Insomma, una separazione travagliata. La colpa, è stata inizialmente addossata a Francesco.

Le copertine dei giornali infatti, non facevano altro che parlare del tradimento di Totti con la bella Noemi Bocchi, a dire dei media, causa della loro crisi matrimoniale. Come ogni cosa, ogni verità non aspetta altro che venire a galla, se non fosse che Francesco Totti, per il bene dei figli non ha proferito parola per diverso tempo; ma dopo tante parole malvagie sul suo conto, non ce l’ha fatta: dopo un anno rivela la vomitevole verità su Ilary Blasi.

La rivelazione shock di Francesco totti

Francesco sino a poco tempo fa, ha evitato di rilasciare dichiarazioni in merito alla separazione, questo per il bene dei figli Cristian, Chanel e la piccola Isabel. Tuttavia, ai microfoni del Corriere della Sera, Francesco Totti decide di rilasciare ad Aldo Cazzullo una dichiarazione shock: “Avevo detto che non avrei parlato e non l’ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta. In particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento”.

Francesco non ci gira sicuramente intorno: “Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo”. Poi prosegue: “Le fiabe non esistono. Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo”. A quanto pare il calciatore ha passato un periodo di demoralizzazione personale, di cui non ha sentito il conforto da parte della moglie. “Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore”. Oltre questo, nel 2021 arrivò la batosta decisiva.

Il tradimento di Ilary Blasi

Dalle parole di Francesco sembrerebbe che il primo tradimento sia arrivato da lei, confermando che la storia con Noemi iniziò solo successivamente, dopo Capodanno, fino a consolidarsi nel Marzo. “A settembre dell’anno scorso – confessa Totti – sono cominciate ad arrivare voci: ‘guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno’. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi”.

Purtroppo, sbirciando nel telefono di Ilary, le voci si riveleranno veritiere: “Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. La persona in questione era Alessia, parrucchiera di Ilary.

E infine: “Sono girate voci in passato. Su di lei e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”.