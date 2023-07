Paolo Bonolis, straziato dall’orrenda tragedia: “Ho perso mio figlio”

Lo storico conduttore racconta a cuore aperto di quella terribile vicenda che purtroppo ha coinvolto anche suo figlio.

In questo periodo più che mai, il nome di Paolo Bonolis è sulla bocca di tutti, ma non per la sua carriera, bensì per la sua vita privata. Noi tutti abbiamo imparato a conoscerlo come un uomo di successo che da diversi anni prende il timone di diversi programmi Mediaset come Avanti un Altro e lo storico Ciao Darwin.

La notizia di un suo desiderio di ritiro dalle scene nei prossimi anni non è passata di certo inosservata dal pubblico che da diverso tempo si intrattiene insieme al suo modo divertente di fare televisione; ma ad oscurare anche questo fatto è stata la rottura dalla moglie Sonia Bruganelli, donna con cui è stato insieme per diversi anni e ha messo alla luce tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Si tratta di una separazione che ha dato adito ai giornali già da diverso tempo, ma solo recentemente si è concretizzata; tuttavia la coppia si è dimostrata matura, mantenendo un buon rapporto per rispetto dell’affetto reciproco, ma anche per amore dei figli.

Questa storia ha fatto parlare – e non poco – i fan, ma tornando indietro nel passato, ricorderemo che Bonolis ha avuto un’altra moglie, con cui le cose sono andate in maniera decisamente diversa. A pagarne le conseguenze, è stato lo stesso Bonolis e Aimè, non solo lui.

La tragedia del divorzio

Il debutto del conduttore arrivò ben presto, a soli 19 anni. Da quel momento in poi la sua vita è stata in salita, dove dalla conduzione del programma 3,2,1…Contatto!, è passato al timone di Bim Bum Bam, che l’ha visto impegnato dal 1982 per ben 10 anni. In quel periodo la sua carriera ha preso il volo, insieme al matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller, con cui si è sposato nel 1983 e hanno dato alla luce Stefano e Martina.

Il loro matrimonio tuttavia, venne troncato cinque anni dopo a causa degli impegni lavorativi di entrambi, molto distanti fra di loro, sia di tempo che di spazio, visto che Bonolis si trasferì in Italia. Lei invece, rimase in America insieme ai suoi figli, mantenendo tra l’atro un rapporto conflittuale con l’ex marito.

Ho perso mio figlio

Questo purtroppo capita a milioni di famiglie, soprattutto se diversi ostacoli mettono barriere tra padre/figlio. Lo stesso Bonolis nel suo libro dal titolo “Perchè parlavo da solo”, ha ammesso che nell’ultimo periodo ha trascurato i suoi figli per il lavoro, complice il fatto che si sentiva travolto dalla sua carriera. Poi conobbe Sonia, colei che gli insegnò a vedere le cose belle della vita: “Ho perso mio figlio quando aveva quattro anni. – ha dichiarato Bonolis – Voglio ringraziare mia moglie che mi ha aiutato a costruire un ponte tra le due famiglie”. Oggi sia Martina che l’allora piccolo Stefano, sono grandi e per fortuna Bonolis è riuscito a ricostruire un rapporto con loro, con l’ex moglie e con i bellissimi nipotini nati da entrambi i figli.