Martino, il figlio di Enzo Iacchetti: dalla musica nella sua vita alla devastante malattia | Ecco com’è ridotto

Lo storico conduttore ha parlato a cuore aperto della terribile malattia del figlio, ritrovato in un vortice che non gli permetteva di condurre una vita normale.

Da diversi anni Enzo Iacchetti è entrato nelle nostre case per mezzo di quel piccolo schermo che l’ha visto protagonista di diversi ruoli. Si tratta di un comico, attore, conduttore televisivo e anche cabarettista. L’Italia intera ha avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo soprattutto per la longeva partecipazione a Striscia la Notizia, tg satirico che da anni è diventato un simbolo Mediaset.

Oggi ha 70 anni e vanta una carriera strepitosa, ma in pochi sanno che il buon Iacchetti ha anche un figlio di nome Martino, nato nel 1986, quando il padre non era ancora famoso, ma si esibiva come cabarettista al Derby Club di Milano.

La passione per la musica

Enzio e sua moglie si separarono e del figlio se ne parlò davvero poco, seppur decise di intraprendere una carriera come musicista. Oggi il piccolo Martino è un uomo di 36 anni e possiamo affermare che dal padre ha ereditato la passione per lo spettacolo. La sua carriera è infatti nata da una vocazione per la musica e il teatro, che l’ha portato a diventare un attore, insegnante di recitazione e frontman della band musicale da lui fondata dal nome “Il Moro”.

Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica, tanto che a distanza di anni, Enzo Iacchetti ha deciso di tirar fuori a tutta Italia il dolore che si è tenuto dentro, con lo scopo che questa esperienza possa essere d’aiuto a milioni di persone che vivono situazioni analoghe.

La devastante malattia di Martino, figlio di Enzo Iacchetti

La chioma e lo sguardo sono senza dubbio del padre, lo stesso che ha deciso di parlare di quello che hanno dovuto affrontare quando Martino era solo un adolescente. Come molti sapranno, Enzo è molto riservato su ciò che concerne la sua sfera privata, ma il suo messaggio ha voluto far intendere che grazie alla sua carriera, ma anche alla sua tenacia, il conduttore è riuscito a curare Martino.

“Non abbiamo mai esorcizzato – racconta Iacchetti – poi è venuta voglia di raccontarlo. È una cosa che non dimentichiamo. Mio figlio è stato fortunato a posteriori, ma ha passato un’adolescenza bruttissima. Poi abbiamo trovato il grande che ha risolto il suo problema“. Quando il ragazzo aveva 16 anni, ha dovuto affrontare i primi problemi dovuti ad una brutta malattia; questa condizione ha portato Iacchetti e il figlio in giro per il mondo alla scoperta di una cura.

Per fortuna questa ricerca ha portato i suoi frutti, ma come dichiarato dallo stesso a Verissimo: “In alcuni casi la notorietà ha aiutato. Il fatto di essere famoso ti aiuta di più rispetto a tante persone vittime di tragedie“. Né Iacchetti né lo stesso Martino non hanno mai rivelato di che malattia si trattasse, ma quello che conta in questa vicenda oltre all’importanza del denaro, è la tenacia con cui è stato affrontato qualcosa che all’apparenza sembrava incurabile.