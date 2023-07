Silvia Toffanin, la concorrenza è pronta a farle uno sgambetto: si dovrà scontrare con lui

La prossima stagione televisiva rischia di aprirsi con una piccola brutta notizia per Silvia Toffanin: la decisione della concorrenza.

Silvia Toffanin fa parte della lunga lista di conduttrici e addetti ai lavori che la Mediaset ha confermato in vista della prossima stagione. Come accade da ormi due anni, la conduttrice sarà al timone di Verissimo per un doppio appuntamento sia al sabato che alla domenica.

Torneranno quindi le sue classiche interviste con alcuni volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica italiana. Interviste a cuore aperto e che da sempre emozionano il pubblico grazie anche al tatto della padrona di casa.

Un ritorno attesissimo ma questa volta per la Toffanin non sarà tutto così semplice ed a causa dell’ultima mossa della concorrenza.

Silvia Toffanin, il ritorno di Verissimo: la mossa della Rai

Come accaduto negli ultimi due anni, Verissimo tornerà quindi in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio. Una scelta di programmazione che in questi anni si è rivelata essere vincente e lo confermano i dati di ascolto che hanno sempre dato ragione alla conduttrice ed alla Mediaset. Per questo motivo i vertici hanno deciso di non apportare cambiamenti al format leader soprattutto del sabato pomeriggio.

Questo a differenza invece della Rai che sembra decisa a portare avanti un clamoroso esperimento. La nota rete televisiva di Viale Mazzini ha infatti deciso di mandare in onda La Vita in Diretta per almeno un mese proprio il sabato pomeriggio ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La Vita in Diretta, Matano anche di sabato: tutti i dettagli

In sede di programmazione della prossima stagione televisiva, i vertici hanno confermato il ritorno del format Italia Sì con Marco Liorni al sabato pomeriggio. La data di via della nuova edizione è però fissata al prossimo 14 ottobre. Cosa succede quindi il sabato pomeriggio durante il mese di settembre? La risposta è arrivata in queste ore grazie al portale davidemaggio.it.

A quanto pare la rete ha deciso di fare un esperimento e dal 16 settembre al 7 ottobre il sabato andrà in onda ancora La Vita in Diretta. Una settimana più lunga quindi per il format e per il suo padrone di casa che sarà ancora Alberto Matano. Per la rete si tratta di un vero e proprio esperimento anche se si tratta di un programma molto forte in settimana. Per la Toffanin invece sarà una vera sfida visto che da programma leader dovrà provare a reggere il confronto.