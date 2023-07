Re Carlo, la richiesta di William lo manda su tutte le furie: tutta questione di soldi

Retroscena amaro su Re Carlo ed il suo rapporto con il primogenito William: il principe gli avrebbe presentato una richiesta in denaro.

I primi mesi di regno di Re Carlo non si sono rivelati essere semplici e non solo a causa di alcuni problemi a livello governativo. Sua maestà si è infatti visto costretto a gestire anche alcuni problemi di natura familiare.

Il Re si è infatti visto prima protagonista di un nuovo braccio di ferro con suo figlio Harry che all’incoronazione è stato fatto sedere diverse file dietro quella di suo fratello William.

Inoltre, Carlo si è anche scontrato con il fratello Andrea a causa della sua casa e che l’uomo non vuole lasciare.

Una storia che non è finita qui perché a quanto pare adesso si sarebbero create delle incomprensioni anche con il maggiore William.

Carlo e William, il loro rapporto: una complicazione inaspettata

Nonostante i tanti problemi di cui Harry ha parlato nel suo libro in merito al rapporto con suo padre Carlo e Camilla, tra i due sovrani e William tutto è sempre sembrato andare per il meglio. William ha sempre fatto la sua parte ed ha anche scritto un discorso molto emozionante durante il concerto organizzato in onore di Carlo dopo la sua incoronazione.

Eppure adesso sembrerebbe non essere più tutto così idilliaco. Dopo alcune voci di un possibile scontro tra Kate e Camilla, adesso padre e figlio sembrerebbero essere sul piede di guerra. A quanto pare a Carlo non è piaciuta l’ultima richiesta in denaro arrivata dal suo primogenito ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Re Carlo, la richiesta di William: la sua reazione

Subito dopo l’incoronazione, William ha deciso di comprare dal padre la tenuta di Llwynywemad in Cornovaglia e nel ducato del Galles. Nel dettaglio si tratta di una tenuta con tre camere da letto che il Re ha comprato diversi anni fa e cambiato secondo il suo gusto e quello di Camilla. La coppia ha sempre usato la tenuta per trascorrere in completa tranquillità qualche settimana in estate ma da adesso non sarà più possibile o meglio ci sono delle condizioni.

Secondo quanto riferiscono i tabloid inglesi, William ha quindi comprato la tenuta ma non solo per usarla in prima persona. Il principe è intenzionato ad affittarla a coloro che per una volta vogliono vivere come dei reali. Una condizione obbligatoria anche per il re che se quindi vuole dormire lì adesso deve pagare prima l’affitto.