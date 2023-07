Bianca Berlinguer, viene fuori il retroscena sul suo passaggio alla Mediaset: offerta stratosferica

Tutta la verità sulla decisione di Bianca Berlinguer che dal prossimo anno sarà in onda sui canali Mediaset: una questione di denaro.

In casa della rete televisiva Rai sono andati in scena tutta una serie di colpi di scena in pochissimi mesi. Prima gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata e poi il passo indietro di Massimo Gramellini. Una lunga lista di addii a cui in questi giorni è andato ad aggiungersi un ulteriore nome.

La giornalista Bianca Berlinguer dopo diversi anni di collaborazione con la rete televisiva di Viale Mazzini ha deciso di strappare il loro accordo. Allo stesso tempo ha già trovato una nuova destinazione e da settembre sarà un volto della Mediaset.

Proprio su questo trasferimento è però di recente emerso un retroscena inaspettato e legato ad una clamorosa offerta in denaro.

Bianca Berlinguer, dalla Rai alla Mediaset: il retroscena

La nota giornalista e conduttrice dal 2016 fino allo scorso mese di giugno è stata la padrona di casa di Cartabianca. Nel dettaglio si tratta di uno dei cavalli di battaglia di Rai 3 ed in onda tutti i martedì in prima serata. Il suo addio ha cambiato le carte in tavola e proprio la rete televisiva di Viale Mazzini è ancora alla ricerca di una valida soluzione.

Tutto questo perché la Berlinguer ha deciso di lasciare la Rai per una nuova occasione da sfruttare tra le fila della concorrenza ossia quelle della Mediaset. Nel corso della prossima stagione televisiva, la giornalista prenderà il posto di Barbara Palombelli alla guida di Stasera Italia ed avrà quindi un appuntamento a cadenza giornaliera da seguire. Dietro questa decisione ci sarebbe a quanto pare non solo una motivazione di tipo morale ma anche economica.

Mediaset, l’offerta che ha convinto la Berlinguer: i dettagli

La Berlinguer da settembre sarà quindi sia al timone di un appuntamento in access prime time che in prima serata. L’offerta però non si è conclusa così perché secondo quanto riferisce Dagospia la conduttrice avrebbe strappato anche una vantaggiosa offerta in denaro: “Qualcosa intorno alle 600 mila euro, il doppio di ciò che intascava alla Rai ed ha fatto assumere anche due collaboratrici“.

Un vero e proprio accordo shock quindi quello strappato dalla conduttrice che adesso potrebbe ospitare anche Mauro Corona nel suo nuovo format strappando anche lui alla Rai. Un situazione questa su cui però andrà fatta luce nel corso delle prossime settimane quando il via ai nuovi format sarà ancora più vicino.