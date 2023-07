Fabio Fazio, una nota conduttrice lo bacchetta: “Resti e ti batti” | Scontro tra ex colleghi

Il conduttore Fabio Fazio è finito nel mirino di una sua nota collega che ha lanciato una grave accusa: le sue parole.

In casa della rete televisiva Rai continuano a far discutere alcuni ormai ex volti noti. Tra questi Fabio Fazio e Lucia Annunziata che lo scorso mese di maggio hanno annunciato il loro addio ed il passaggio alla concorrenza.

La decisone della rete di lasciarli andare non è piaciuta al pubblico. Per quanto invece riguarda la scelta dei due di andare via, questa non ha convinto alcune colleghe che hanno deciso di dire la loro.

Alcune settimane fa la Annunziata è finita nel mirino di Rita Dalla Chiesa mentre di recente è toccato sia a lei che a Fazio fare i conti con una grave accusa.

Fabio Fazio, l’addio alla Rai: scoppiano le polemiche

Lo scorso mese di maggio è arrivato l’addio di Fazio che dopo anni trascorsi alla Rai ha deciso di portare il suo show Che Tempo che Fa in prima serata sul Nove. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha scatenato i telespettatori indignati. Fazio ha però rivelato poi di non essere stato cacciato ma di essere andato via. Così come rivelato da Lucia Annunziata che da sola ha scelto di lasciare la rete nonostante la sua conferma fosse già stata data per certa.

Anche in questo caso la conduttrice ha rivelato di essere andata via ed ha velatamente ammesso di averlo fatto a causa delle nuove direttive arrivate dalla rete. Una spiegazione la loro che però non ha convinto alcuni volti noti della rete e tra questi anche la conduttrice Federica Sciarelli che ha lanciato alcune frecciatine al veleno.

Federica Sciarelli, le sue accuse ai colleghi: frecciatine al veleno

La nota conduttrice che a settembre farà ritorno al timone di una nuova edizione di Chi l’ha Visto? ha parlato ai microfoni de La Stampa. In merito alle ultime di casa Rai ha sottolineato: “Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo non te ne vai via definitivamente: resti e ti batti“.

Infine, la giornalista ha fatto notare: “Non capisco chi lascia…Inoltre, se sei un giornalista le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono“. La Sciarelli ha quindi confermato di pensarla in modo totalmente diverso rispetto ai suoi due ormai ex colleghi. Una storia quindi non ancora finita e che potrebbe regalare una nuova dichiarazione al veleno in qualsiasi momento.